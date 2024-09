馬斯克「深情對望」義大利總理　老媽1句話揭雙方關係

▲馬斯克(右)與梅洛尼(左)深情相望,互動引發關注。(圖/翻攝X@goddeketal)

圖文/鏡週刊

世界首富伊隆馬斯克(Elon Musk)日前在紐約出席華府智庫「大西洋理事會」的2024全球公民獎頒獎典禮(2024 Global Citizen Awards),親自頒獎給義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni),兩人「眉來眼去」的親密照片在網路上瘋傳。對此,馬斯克78歲的超模媽媽梅伊(Maye Musk)用1句話幽默回應,揭露兩人的關係。

馬斯克24日親自頒發全球公民獎給梅洛尼,大讚對方當總理表現出眾,形容她「內在比外表更美」,真誠、誠實、可信,是政治人物中難得可貴的特質。梅洛尼則大讚馬斯克是「珍貴天才」,領完獎還輕輔馬斯克臉龐,氣氛相當曖昧。

一張兩人在餐桌上深情對望的照片在網路瘋傳,科學記者西蒙戈德克(Simon Goddek)在社群網站X帳號分享這張照,並發文:「我們都知道接下來會發生什麼事。」暗示兩人關係「不單純。」

▲馬斯克媽媽轉發照片,稱「我和伊隆一起回酒店。」(圖/翻攝X@mayemusk)

▲頒獎典禮當晚,馬斯克媽媽(右)就坐在馬斯克和梅洛尼旁邊。(圖/翻攝X@mayemusk)

對此,馬斯克親自在這則貼文下方留言:「我和我媽在一起。我與梅洛尼總理之間完全沒有任何浪漫關係。」馬斯克的媽媽梅伊昨(26日)則轉發這則貼文,機智說道:「我和伊隆一起回酒店。」還附上一個戴單眼鏡思考的表情符號,間接粉碎兒子和義大利總理的緋聞。馬斯克隨即在母親貼文下方寫下:「事實。」

馬斯克媽媽的貼文至今吸引690萬次觀看,網友紛紛留言:「這些人是真沒禮貌,即便是真的,那也不關他們的事。」還有人大讚馬斯克媽媽的回擊說:「馬斯克媽媽可不是來這陪你們玩的」「這是我這週最愛的推文,笑死,媽媽出來澄清了」「女王親自出馬了」。

I went back to the hotel with Elon. ???? https://t.co/5x6z62jPRL