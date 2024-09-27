馬斯克「深情對望」義大利總理　老媽1句話揭雙方關係

▲馬斯克（右）與梅洛尼（左）深情相望，互動引發關注。（圖／翻攝X@goddeketal）

圖文／鏡週刊

世界首富伊隆馬斯克（Elon Musk）日前在紐約出席華府智庫「大西洋理事會」的2024全球公民獎頒獎典禮（2024 Global Citizen Awards），親自頒獎給義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），兩人「眉來眼去」的親密照片在網路上瘋傳。對此，馬斯克78歲的超模媽媽梅伊（Maye Musk）用1句話幽默回應，揭露兩人的關係。

馬斯克24日親自頒發全球公民獎給梅洛尼，大讚對方當總理表現出眾，形容她「內在比外表更美」，真誠、誠實、可信，是政治人物中難得可貴的特質。梅洛尼則大讚馬斯克是「珍貴天才」，領完獎還輕輔馬斯克臉龐，氣氛相當曖昧。

一張兩人在餐桌上深情對望的照片在網路瘋傳，科學記者西蒙戈德克（Simon Goddek）在社群網站X帳號分享這張照，並發文：「我們都知道接下來會發生什麼事。」暗示兩人關係「不單純。」

▲馬斯克媽媽轉發照片，稱「我和伊隆一起回酒店。」（圖／翻攝X@mayemusk）

▲頒獎典禮當晚，馬斯克媽媽（右）就坐在馬斯克和梅洛尼旁邊。（圖／翻攝X@mayemusk）

對此，馬斯克親自在這則貼文下方留言：「我和我媽在一起。我與梅洛尼總理之間完全沒有任何浪漫關係。」馬斯克的媽媽梅伊昨（26日）則轉發這則貼文，機智說道：「我和伊隆一起回酒店。」還附上一個戴單眼鏡思考的表情符號，間接粉碎兒子和義大利總理的緋聞。馬斯克隨即在母親貼文下方寫下：「事實。」

馬斯克媽媽的貼文至今吸引690萬次觀看，網友紛紛留言：「這些人是真沒禮貌，即便是真的，那也不關他們的事。」還有人大讚馬斯克媽媽的回擊說：「馬斯克媽媽可不是來這陪你們玩的」「這是我這週最愛的推文，笑死，媽媽出來澄清了」「女王親自出馬了」。

I went back to the hotel with Elon. ???? https://t.co/5x6z62jPRL — Maye Musk (@mayemusk) September 26, 2024



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