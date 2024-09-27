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國立大學減招「明年寄存名額增5倍」　台大取回學士班7名額

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部統計資料顯示，國立大學114學年寄存名額比前一年大增約5倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化減招蔓延到國立大學。根據教育部公布114學年寄存名額，共47所公私立大專校院主動調減3371名招生名額，比上學年大減超過4成，但國立大學調減名額卻從去年29名暴增到今年163名，較上學年大增約5倍，國立技專校院也從305名增加為357名，國立學校520名額創歷年新高。另台大在114學年仍寄存8個名額。

受到少子化衝擊，私校缺額數頻創新高，帶動學校減招並寄存名額到教育部，類似情況也擴展到國立大學與技專校院。根據教育部公布最新114學年主動調減（寄存）招生名額統計資料，一般大學共計16校寄存615名，包括公立大學163名、私立學校452名；技專校院則有31校寄存2756名，包含公立學校357名、私立學校2399名。

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根據教育部資料，114學年共47所公私立大專校院申請調減3371名額，若和上學年51所調減5898招生名額相比，新學年申請寄存校數與總名額減少，但進一步分析發現，國立大學與技專校院的缺額卻有明顯放大跡象。

以國立大學為例，113學年僅寄存29名額，下學年擴大為163名，其中還包括台大取回7個寄存名額，等於國立大學調減缺額擴大約5倍；在國立技專校院部分，113學年寄存305個名額，新學年擴大為357個，成長幅度約17%。國立學校寄存520名額也創歷年新高。

而在私立一般大學部分，根據教育部資料，113學年寄存2687名額，新學年減少為452個；私立技專校院部分，則從113學年的2877個名額，新學年減少為2399個名額，減幅約17%。

此外，教育部表示，大學寄存在教育部名額，若有招生需求仍可取回，110至114學年度，一般大學共計13校取回311名寄存名額，包括114學年度台大取回日間學士班7招生名額，另技專校院共有4校取回281名寄存名額。教育部同意學校回復寄存名額，主要考量包括學校審查通過增設新的系所或學制，以及部分系所招生情形恢復良好，且因既有招生名額數已不足以分配，故同意學校取回部分名額。

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