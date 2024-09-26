跨性別教師獲師鐸獎　黃明真不畏壓力：只要社會願意我們都做得到

記者許敏溶／台北報導

任教38年的黃明真，從小內心就住著女性靈魂，她在教學場域站穩腳步後，2009年完成變性手術。教育部今（26日）頒發師鐸獎，黃明真為今年唯一跨性別教師。她坦言公開性向前後承受各界壓力，但後來仍協助和自己相同狀況學生完成性別轉換，也對跨性別教師喊話：「只要社會願意，我們都做得到。」

▲在嘉義縣協同中學任教的黃明真，獲得教育部頒發師鐸獎，也是今年唯一一位跨性別教師。（圖／記者許敏溶攝）

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113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天上午在陽明山中山樓舉行，今年服務屆滿40年的資深優良教師有428位，今天共有280多位蒞臨現場。在嘉義縣基督教協同中學擔任數學老師的黃明真，原名黃明正，今天獲頒師鐸獎，也是今年唯一獲獎的跨性別教師，預計明年退休的她接受媒體訪問時，坦言成為跨性別教師為自己帶來很大壓力，因此要感謝一生中遇到每一個人。

「我從幼稚園開始就知道了。」黃明真說，從小就知道自己的性別認同，但不敢對外公開，所以仍然結婚生子，並到協同中學任教。而任教多年後，學生也知道黃明真的情況，後來因為學生擔心她遭到學校打壓而向媒體投訴，消息也因此曝光，那時候她也承受來自各界壓力。

黃明真表示，壓力最大時間是在2006到2012年之間，因為消息公開後，一開始受到非常大壓力，擔心工作可能不保，但還有孩子要養，幸好有各級長官、社會及學生與家長的支持，才能熬過那一段時間。而過程中最難過關卡是家人，前後奮鬥了十幾年，後來獲得另一半與家人的支持。

黃明真回憶說，在公開自己跨性別後，也接到許多類似老師來電，更有一名學生找她訴苦，該名學生的家長還經常找法師做法會，想要改變其性別。她呼籲大家不要聽信偏方，應該有正確醫療知識與法規。該學生也慢慢獲得家人理解，現在很快樂，更在念大三時轉換性別。

對於所有跨性別者，黃明真感性表示：「只要社會願意，我們都可以做得到。」但前提就是要在自己專業領域站穩腳步，就像自己在教學場域站穩腳步，相對可以減少質疑的聲量，但仍要有承受各界壓力的心理準備。