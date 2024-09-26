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全台教師荒「北市461名正式缺只聘到276名」　范雲促教育部務實面對

▲▼民進黨立委范雲召開記者會。（圖／范雲辦公室提供）

▲民進黨立委范雲召開記者會。（圖／范雲辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

今年9月開學日再度出現代理教師荒，而民進黨立委范雲研究數據發現，早在今年6月放榜時，台北市國小開出的461名正式缺，竟只聘到276名，代表有40%的正式教師缺額根本招不到人，這不只是代理教師慌，根本是教師荒，26日召開記者會要求教育部務實面對問題、確實研究，提出解方。

去年9月開學日各級學校出現代理教師補不滿，遺課由校內教師超鐘點授課分掉的狀況，教育部回應是因為正式教師大開缺，原代理老師紛紛考上才造成代理教師荒，只是過渡期。但今年9月開學日，再度出現代理教師荒，台北市光是國小代理教師就還有近300名缺額。

范雲拿出教育部統計資料，發現近十年（從101年至111年）中，每年取得教師證後擔任正式教師及公校代理教師的比例，從69.1%下滑至57.5%。換言之，愈來愈多有證教師不願進入教育職場擔任教師。

與會的全國教育產業總工會理事長林碩杰指出，年改政策後許多老師「延後退」、「不敢退」，造成原本可正常新陳代謝的教學現場大塞車、新血輪進不來。教育部、教育局也不願開缺，導致許多具備教師證的優秀人才，只好轉換跑道成為警消或進入其他職場，許多學校當然找不到具教師證之教師。

全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁表示，現場老師壓力日益嚴重的原因包括訴求多年的行政減量至今未見成效；教師面對輔導管教學生時屢遭困境，不僅未能獲得立即的人力支援，更有可能面對一連串的調查程序。

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智說明，近幾年科技行業蓬勃，數理、自然、科技等領域教師轉職一般行業更順利，數理專長老師出缺嚴重；社群媒體渲染和推波助瀾，讓師生關係、親師關係緊張；師資培育效能不顯著，不合教學現場運用，教師工作成就感低等原因。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則特別強調，目前教育現場職場霸凌嚴重，相關機制卻不夠完善，三年前嘉義市國小代理教師被霸凌過世，至今相關的時任教育處長和校長不但無受到任何懲處，甚至坐擁高薪。黃湘仙指出，不友善職場讓未入職教師卻步、也可能讓現職教師失望離開；而教師在學校中若長期遭受職場霸凌，不僅影響教學品質、影響學生的受教權，孩子也可能無形中學習到錯誤的權力觀念。

范雲認為，教育部應確實掌握近年各縣市正式教師及代理教師缺額、超鐘點授課、合格教師比率等狀況，才能對症下藥，提出解方。但教育部每年統計的師資培育年報，並沒有完善數字，甚至透露出「有證教師搶著進教育職場」的不合時宜邏輯。

全教總、全教產、代理教師等工會及臺家盟在記者會中也提出可能解方，如行政主任組長加給應從目前的三級改成一級；各部會勿再將KPI項目要求學校配合；行政應加聘專業人力，讓教師精進教學；應投入另外人力協助解決教師面對輔導管教學生的困境；教育部應建立防止家長濫訴的機制；完善校園職場霸凌防治機制更迫在眉睫。

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