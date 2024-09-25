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「3千元導師費」12年未調　教團籲：提高教師待遇、降低班級人數

▲學生、教師和家長團體共同召開記者會，為教師權益發聲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲學生、教師和家長團體共同召開記者會，為教師權益發聲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教師節將至，學生團體EdYouth與教師和家長團體今共同召開記者會為教師權益發聲。EdYouth理事長李瑞霖指出，因應108課綱，教師備課、輔導負擔加重，但每月3千元的導師費，已有12年未調漲，多元選修課程的鐘點費每周也不到900元，特教加給也凍漲30年，呼籲教育部應透過教師減鐘點、簡化行政程序等，改善教師的教學環境與福利。

EdYouth與全國教師工會總聯合會、國教行動聯盟今共同召開記者會，呼籲政府改善教師教學環境與福利，給全國教師一個最好的教師節禮物。

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李瑞霖表示，因應108課綱上路，導師需面對的責任愈來愈大，但導師費卻12年未漲，仍維持每月3000元，額外增加的工作量和所得報酬顯失均衡。而在多元選修課程，教師每周上2節課，鐘點費卻不到900元，若計入備課時間，薪酬甚至未及基本工資，而每月1800元的特教加給，也已經凍漲30年。而在技職高中部分，更因產業界薪水遠高於學校教職，導致職校師資人才出走。

目前就讀台師大心輔系的EdYouth常務理事黃莨騰表示，自己是師大師培生，但系上有高達4成同學不想投入教職，呼籲政府應提高教師福利，並提供校內外教師諮詢資源，讓老師遇到教學、輔導管教、親師溝通等困擾時，可以尋求專業人士建議。

全教總文宣部主任羅德水指出，在少子化的趨勢下，是減少班級人數、發展「教育精緻化」的最好時機，但現在高中職仍有不少學校班級人數接近40人，私校更超過40人，建議每班人數降至30人，對教學品質及學習效均能提升。他認為，降低師生比、增置校安人力、持續改善教師待遇已是當務之急。

與會的立委萬美玲指出，根據統計，台灣中小學教師每天平均工作時數高達10.2小時，還不包括下班後花時間解決學生和家長問題，教改30年來，教改一直改，每個部長上任都要改一下，教師壓力與日俱增，不斷要適應新的課綱、教材，以及學權觀念的提升等，她將在立院新會期將導師費、特教加給列入優先法案。

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