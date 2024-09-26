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迎接國際賽車展演　中市府攜手鈑金加工製造大廠推限量模型

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲迎接Red Bull Showrun Taichung活動，中市府攜手鈑金加工製造大廠台華精技推限量賽車模型 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

眾所矚目的Red Bull Showrun Taichung將於9月28日登場，台中市政府與台中鈑金加工製造大廠聯手推出「台中號T1賽車模型」，明起開賣。今(26)日台中工策會舉辦開箱記者會，首度曝光「台中號T1賽車模型」製作過程。業者表示，「台中號T1賽車模型」須要強大的設計與製造量能，每一台賽車模型皆有雷射雕刻編號，因此每一台都是限量且唯一。

工策會總幹事黃于珊表示，台華精技堪稱「鈑金加工業LV」，以鈑金一貫化生產能力及一流的設計美學團隊，為國際賽車展演設計賽車模型，彰顯台中製造業從開發、設計到生產的強大量能，更讓來自全世界的貴賓看見台中不僅是智慧機械與精密加工製造業產業聚落，更是具備設計力與美學的文化都市。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲業者透露，T1賽車模型選用白鐵不鏽鋼SUS304材質，且在表面處理上則是PVD真空濺鍍技術，保證不生鏽。（圖／記者游瓊華翻攝）

台華精技位於台中精密機械園區，創立於2000年，生產各式機密儀器，近年更逐漸拓展至航太、醫療、食品機械及無塵室設備等美學設計，打造鈑金精品。台華精技總經理莊國奮表示，賽車模型的製作過程十分複雜繁瑣，鈑金美學設計結合精密板金加工，從雷射切割、CNC車铣加工、雷雕技術、焊接工藝等環節須人員手動處理，須投入大量人力，因此生產製作團隊也是連夜趕工、假日加班。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中捷運也推出限量聯名悠遊卡，一張350元。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了台中號T1賽車模型外，中市府也與Red Bull聯手推出聯名悠遊卡，卡面為此次Red Bull Showrun Taichung主視覺，底卡以藍黑色調為基底，字體以紅色邊框襯托出熱血氣勢，一如Red Bull車身外觀，以滿滿的賽車元素致敬亞洲唯一、台灣首次的活動，每張售價350元，每人每次限購5張，隨卡更贈送活動賽車紋身貼紙，讓消費者增添參與展演活動的趣味性和話題性。

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