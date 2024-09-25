快訊／全家開出10組發票大獎！花35元就中千萬　名單、門市曝光

▲全家開出中獎發票，期間有到全家消費民眾別忘了對。（圖／記者蕭筠攝）



記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出7月-8月發票中獎號碼，而全家便利商店也公布，這期全家共有10位幸運消費者中大獎！特別獎1000萬開出1組，獎落台中金南屯店，該消費者只花35元買OREO餅乾，就幸運成為千萬得主。

全家便利商店表示，113年7-8月共開出10組大獎，其中有7位消費者只花百元以內就幸運中獎，像是千萬特別獎開在「台中金南屯店」，消費者只花35元買OREO餅乾就中大獎。而特獎200萬元，則是在全家APP「隨買跨店取」購買香草卡士達泡芙甜點，只花費57元，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於台北、新北、台中、台南，包括：中和平興店、新店新豐店、士林區永新店、台中金南門店、台南新崇義店、永康大展店，最低僅花費39元購買湖池屋北海道玉米濃湯洋芋片，就幸運中獎。

而為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家這期共開出2組，位於台中水岸店、竹南新群聯店，兩位幸運得主皆使用環保杯購買Let’s Café，花費72元，就幸運抱走100萬大獎。

▼全家便利商店113年7-8月發票共開出10組大獎，中獎名單、幸運門市一次看。（圖／業者提供）

▼113年7-8月統一發票開獎號碼。