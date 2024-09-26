解決大新莊積淹水問題！塔寮坑第三抽水站開工動土

▲ 市長侯友宜主持動土典禮 。（圖／水利局提供）

記者戴上容／新北報導

歷經多達8次流標，新莊塔寮坑第三抽水站終於在今（26）日正式動工，為新莊防洪邁出關鍵一步。該抽水站未來將與貴子坑抽水站聯手，承擔塭仔圳重劃區及大新莊地區的防洪重責，提升當地排水能力。新北市長侯友宜強調，面對氣候變遷帶來的極端天氣，解決新莊的積淹水問題刻不容緩，否則塭仔圳即便完成開發，防洪依舊徒勞無功。

市長侯友宜出席開工典禮表示，塭仔圳市地重劃開發正如火如荼進行，今日開工動土的塔寮坑三抽水站，將與塔寮坑一、二抽水站聯合操作，滿足治理計畫排水需求，完工後，可確保塭仔圳重劃區內雨水能順利排除，也可協助分攤塔寮坑溪溪水抽至大漢溪，讓周邊民眾免於積淹水的困擾，來達到對市民朋友安居樂業的承諾。

水利局長宋德仁表示，塔寮坑溪集水面積高達2,838公頃，現由塔寮坑一、二抽水站負責排水，排水量約189cms，排水需求量大恐造成排水系統無法負荷，導致積淹水，因此塔寮坑三抽水站完工後，將可減輕塔寮坑一、二抽水站負擔，排水量也可提升至261 cms，保護大新莊區域的防洪安全。

宋德仁進一步說，塭仔圳市地重劃第1、2區，分別以貴子坑抽水站及塔寮坑三抽水站來解決重劃區內排水問題，為配合塭仔圳市地重劃第2區重劃區內西盛溝廢除作業，塔寮坑三抽水站的重力排水路及12cms抽水機組，將優先於114年6月及11月完成設置，滿足區內現有排水，協助重劃區工程開發。

水利局表示，此興建工程由新北市編列經費逾14億元，抽水量體為72 cms，共建置12台抽水機組，另於塔寮坑溪旁設置分洪閘門，以利塔寮坑溪水位高漲時可分洪至塔寮坑三抽水站。

抽水站常時用於排放塭仔圳重劃區(第2區)內的雨水，當強降雨來時，將依聯合操作機制打開重劃區內分洪閘門，讓塔寮坑溪雨水分洪流入塔寮坑三抽水站協助抽水，降低大新莊區域積淹水風險，工期990天，預計2027年7月完工。

▲塔寮坑三抽水站模擬圖。（圖／水利局提供）

▲周圍環境模擬圖。（圖／水利局提供）