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到院前緊急救護評估利器　慈善事業基金會捐贈手持式行動超音波組

▲新光鋼鐵股份有限公司旗下的輝容社會福利慈善事業基金，捐助3組手持式行動超音波，26日粟明德董事長參與消防局舉辦的捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新光鋼鐵股份有限公司旗下的輝容社會福利慈善事業基金，捐助3組手持式行動超音波，26日粟明德董事長參與消防局舉辦的捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經研究證實，到院前超音波對於心跳停止、胸痛、中風、嚴重呼吸困難及創傷患者，有助於早期診斷並選擇後送醫院，提升患者預後，台南市消防局每年約有400件重大創傷案件，因缺乏高階檢測儀器，大部分的重大創傷患者都被送往距事故地點較近之醫院，而非選擇具備處置能力的醫院。

▲新光鋼鐵股份有限公司旗下的輝容社會福利慈善事業基金，捐助3組手持式行動超音波，26日粟明德董事長參與消防局舉辦的捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

重大創傷患者，可能伴隨者合併內出血，如果沒有及時送到適當醫院，可能因延誤治療而增加死亡率。台南市政府消防局到院前超音波，即針對重大創傷且懷斿腹部內出血的患者，提供早期診斷。

新光鋼鐵股份有限公司旗下的輝容社會福利慈善事業基金，在得知消防局準備投入院前重大創傷腹部超音波執行後，便決定捐助3組手持式行動超音波，26日一早新光鋼鐵股份有限公司粟明德董事長還特別搭一早的高鐵南下參與捐贈儀式，粟董事長表示企業取之社會、必用之於社會，此次公益的捐贈是利人利己，也是粟董事長從業的精神展現。

▲新光鋼鐵股份有限公司旗下的輝容社會福利慈善事業基金，捐助3組手持式行動超音波，26日粟明德董事長參與消防局舉辦的捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，院前超音波的執行不僅是台南市EMS進步的一大象徵，也是市府對於市民生命財產多一道的守護，城市在進步，消防局緊急救護在全台也是領導者，消防局救護車全面配置自動心肺復甦機、監測12導程心電圖機跟一些高階醫材，再搭配完整的人才教育訓練以利執勤，都是市府對市民用心的證據。

▲新光鋼鐵股份有限公司旗下的輝容社會福利慈善事業基金，捐助3組手持式行動超音波，26日粟明德董事長參與消防局舉辦的捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，超音波是一項不簡單的技術，以前很難想像消防員會拿著超音波探頭對患者進行掃描，但民眾不用擔心，消防局近一、兩年對於高級救護技術員的繼續教育課程早已納入編排，這次受贈的3組預定放置新營、歸仁及安南高級救護分隊，這些分隊都配置高級救護技術員在執行超音波技術相對成熟，相信可以有效降低重大創傷的死亡率，讓我們做的更好，市民也就過的更好。

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