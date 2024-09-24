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無患子公司捐贈南消災情勘查車　黃偉哲感謝協力護市民

▲無患子生技開發有限公司捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，24日於消防局第四救災救護大隊安定分隊舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲無患子生技開發有限公司捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，24日於消防局第四救災救護大隊安定分隊舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回饋鄉里及善盡企業社會責任，無患子生技開發有限公司捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，24日於消防局第四救災救護大隊安定分隊舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌，感謝董事長王高榮的善行義舉，立委陳亭妃及副議長林志展、市議員李偉智、陳碧玉皆到場共襄盛舉。

▲無患子生技開發有限公司捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，24日於消防局第四救災救護大隊安定分隊舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，無患子生技開發有限公司在環保產品的開發及科技研發上，對於環境友善貢獻卓著。非常感謝王高榮董事長捐贈消防救災車輛來支持、肯定本市消防工作，政府資源有限但民間力量無窮，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。市府也將持續擴充消防救災搶險量能，讓消防同仁能更迅速及安全地執行救災勤務，最大限度地保障市民生命財產安全。

▲無患子生技開發有限公司捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，24日於消防局第四救災救護大隊安定分隊舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局說明，今日捐贈之災情勘查車肩負載運消防人員及相關裝備器材，馳赴災害現場展開救援工作的效能，除保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士共同投入公益。

▲無患子生技開發有限公司捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，24日於消防局第四救災救護大隊安定分隊舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2000年台南縣政府推動舉辦一鄉一特色的文藝活動，喚起人們對無患子的注目，進而開啟無患子產業及成立無患子產銷班。該公司於2008年開始以『古寶』品牌行銷各通路，打造國際品牌，積極推廣無患子產業，如今已發展成為安定區重要特色產業，期間也榮獲行政院農委會10大經典神農獎等等農業相關獎項。

▲無患子生技開發有限公司捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，24日於消防局第四救災救護大隊安定分隊舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，王高榮董事長在COVID-19疫情嚴峻期間，原物料供應不及與廠商交貨的多重壓力下，仍排除萬難，捐贈大量防疫物資給在地機關、學校及重災地區，協同政府防疫不遺餘力。此次，王董事長因緣際會，得知台南市政府消防局第四救災救護大隊安定分隊，急需可合法拖曳船艇之車輛，二話不說慷慨解囊，立即聯絡車商洽談捐贈車輛事宜。這次捐贈的災情勘查車配備有合法認證拖船鉤、LED警示燈、警報器及無線電等裝備，總價值逾新台幣165萬元，讓消防人員在執行救溺勤務中，拖帶船艇時能夠更有效率及安全。

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