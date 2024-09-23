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國際獅子會300B3區趣味運動會　捐贈桃園市政府醫療巡迴車

▲國際獅子會300B3區趣味運動大會

▲國際獅子會300B3區趣味運動大會，捐贈醫療巡迴車。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區22日於桃園巨蛋體育館，舉行「祥獅凌雲躍龍門趣味運動會」。總監周矢綾表示，今年趣味運動大會由資深獅友王土獅、陳育平分別擔任委員會主席、活動總幹事，除各項歡樂的趣味競賽，拔河比賽於冠亞軍爭霸賽中，因兩隊勢均力敵，氣氛嗨翻全場！大會中同時也捐贈醫療巡迴車及設備給桃園市政府，以提升醫療量能。

▲國際獅子會300B3區趣味運動大會

▲市長張善政表示，國際獅子會300B-3區長期投入社會公益。（圖／市府提供）

市長張善政表示，國際獅子會300B-3區長期投入社會公益，今年捐贈市府醫療巡迴車、免散瞳眼底照相儀及多功能生理監測儀等醫療設備，讓桃園市醫療量能大幅提升，市府也會妥善運用設備，全力照顧市民健康。對於獅友的趣味運動大會，張善政說，看到大家都秉持著熱情與衝勁勇往直前，且充分展現團隊合作精神，相信獅友在面對任何挑戰時，都能以此精神克服所有障礙。

▲國際獅子會300B3區趣味運動大會

▲張善政為拔河比賽鳴槍。（圖／記者楊淑媛攝）

300B3區總監周矢綾說，獅友的運動會如同家庭日活動，早上開幕後首先由王主席陪同周總監帶領歷屆總監及內閣團隊校閱參賽的80幾個隊伍，為活動揭開序幕，校閱過程團呼加油聲，整齊劃一，各隊展現密集訓練，有備而來的奪冠氣勢，又，各隊穿著各自設計的運動服爭奇鬥艷相互較勁，期吸引評審青睞爭取高分。

▲國際獅子會300B3區趣味運動大會

隨後，由專業老師帶領所有與會獅友，跳熱情洋溢的大會操及開場舞，讓與會者的肌肉、細胞及精神馬上活絡起來，感受萬馬奔騰的氣氛。環視會場可發現各隊伍都自行準備各式水果、甜點、小吃及滷味等美食佳餚以犒賞獅友補充體力，藉由不同美食的交流聯絡感情，也使運動會場如同充滿著色香味的遊園會。

從事長照事業的周總監，為落實「盡善盡美、健康服務」的年度宗旨，於運動大會中捐贈「居家智慧型全能醫療巡迴車」，透過設備完善的「居家智慧型全能醫療巡迴車」提供非急重症者到府醫療服務。包括：市府社會局長陳寶民、衛生局長賈蔚、桃園區長許敏松、國際獅子會300B-3區總監周矢綾、主席王土獅及榮譽主席李鎧吉等均一同出席。

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