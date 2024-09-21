　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

睽違18年！中職棒公益列車重返金門　4校獲贈球具

▲▼「中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動再度重返金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動重返金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

睽違18年，中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動再度重返金門！今（21）日，由中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、球星成晉、辛元旭、吳哲源等人共同前往金門棒球場，攜手金門縣政府、昇恆昌免稅商店、金湖飯店、家樂福舉行基層棒球公益巡迴列車捐贈儀式，致贈比賽用球、球棒、手套、頭盔等球具給金門縣中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等4校，期盼透過聯盟支持讓台灣基層棒球更加茁壯，也藉此拋磚引玉，讓更多人加入支持基層棒球的行列。

蔡其昌表示，中華職棒基層棒球公益列車活動已經舉辦多年，起初希望透過職棒的力量拋磚引玉，職棒聯盟除了辦理職業比賽外，也設法扶植基層棒球，因為任何職業球賽都是源自於基層開始，一路走來集結各方資源，共同培育基層棒球。

▲▼「中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動再度重返金門。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡其昌說，自2006年中華職棒聯盟到訪金門後，迄今已間隔18年，很開心睽違18年再度重返金門舉辦公益捐贈活動，並且帶著3位職棒球星前來教學，與學生們交流，讓離島的棒球小球員們接觸到職業棒球選手與獲得更完整的棒球知識，也呼籲大家一起支持基層棒球，攜手培育我們的小球員們。

▲▼「中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動再度重返金門。（圖／記者林名揚翻攝）

不僅前往金門舉辦公益活動，蔡其昌也代表中華職棒拜會金門縣長陳福海，兩人相談甚歡，金門縣長陳福海提到，只有親自來到金門才能感受金門的好，特別感謝蔡其昌率團來到金門舉辦公益活動，協助基層棒球發展，也企盼未來能與蔡其昌有更深度的交流，繼續支持金門。

▲▼「中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動再度重返金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動再度重返金門。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」
蝸牛小米粽3死　食藥署：恐是人為機率增
死刑有條件合憲！高雄女教師命案　家屬批：挺廢死是踐踏鮮血
快訊／11縣市豪大雨特報！　豪雨灌4地
酷航飛東京兩度取消！旅客被請下機　延誤18小時改明天飛
多數台灣人薪水「能領到4萬元？」　網點出1數據：這才是現實
陸77歲翁與33歲保姆奇蹟生子！親子鑑定出爐　男卻被活活氣死
沒末班捷運了！他手握「10張↑台積電」：寧冒雨騎YouBik

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

力推全民運動風氣！　台東113年全縣運動會9／21開跑

台東縣府「自然醒慢活祭」　關山假日親子歡樂聲不斷

台東警前進校園　提升數位暴力網路安全及防詐

巡邏驚見樹木倒塌阻礙交通　台東警迅速排除..確保行車安全

母子檔民代服務處喬遷...結果是違建　立委廖偉翔認錯：另覓地點

防災韌性人人有責　921國家防災日南消四大不缺席

王育敏出席產業行銷推廣　喊話國土計畫需兼顧生態與生計

防災小英雄GO！GO！1GO！　台南市親子防災教育嘉年華登場

睽違18年！中職棒公益列車重返金門　4校獲贈球具

獨老餐會變身童話嘉年華　銀髮長者化身白雪公主、小飛俠

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

力推全民運動風氣！　台東113年全縣運動會9／21開跑

台東縣府「自然醒慢活祭」　關山假日親子歡樂聲不斷

台東警前進校園　提升數位暴力網路安全及防詐

巡邏驚見樹木倒塌阻礙交通　台東警迅速排除..確保行車安全

母子檔民代服務處喬遷...結果是違建　立委廖偉翔認錯：另覓地點

防災韌性人人有責　921國家防災日南消四大不缺席

王育敏出席產業行銷推廣　喊話國土計畫需兼顧生態與生計

防災小英雄GO！GO！1GO！　台南市親子防災教育嘉年華登場

睽違18年！中職棒公益列車重返金門　4校獲贈球具

獨老餐會變身童話嘉年華　銀髮長者化身白雪公主、小飛俠

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

以軍約旦河西岸狙斃4人！將遺體「從屋頂拋落地面」　白宮怒了

爺爺住加護病房2周想念愛犬　醫院安排「驚喜會面」他秒落淚

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

神田沙也加渣男前任復出失敗！　「有安全疑慮」舞台劇取消演出

高通傳併購英特爾　專家：可能對處理器事業感興趣

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

改善行人地獄！全台8處優先路段出爐　南部直轄市全無

與羅時豐拆夥！姪子頻道再出發「封面標題藏玄機」網抓：腳踩牛

「搗米臼殘留小米粉」農藥量飆高　食藥署：恐是人為機率增

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

台化、南亞及台塑贊助明華園演出

不認同憲法法庭判決！律師：實質廢死

女兒還款急需82萬　屏東男險被騙

傅崐萁聚焦花蓮問卓揆：看到人民眼淚嗎？

元智企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任兩大廟主委

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展陳亭妃、陳怡珍專程參觀

南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

強化火災搶救安全作爲南消六大辦理救災安全教育訓練

男雙眼紅腫竟是「失智忘剪指甲」害的

彰化消防局到院前緊急救護效率高　斐濟消防署長來台取經

母子檔民代服務處喬遷　結果是違建

南消三大隊進行全民防災演練！

更多熱門

相關新聞

周思齊今天擔任一棒指定打擊！

周思齊今天擔任一棒指定打擊！

中信兄弟周思齊21日大巨蛋迎來引退主題周，總教練平野惠一透露，將安排他擔任1棒指定打擊，也會努力完成他的期待，9局打好打滿。

地方企業捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

地方企業捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

台鋼與悍將因雨本季首場和局　

台鋼與悍將因雨本季首場和局　

張志豪開轟　兄弟保住全年第一

張志豪開轟　兄弟保住全年第一

企業捐贈交通車　助瑪利亞基金會深入社區

企業捐贈交通車　助瑪利亞基金會深入社區

關鍵字：

棒球公益金門基層捐贈

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

劉芒消失9個月結婚了！

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面