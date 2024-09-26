福島5縣食品全開放　消基會籲：加強輻射檢驗「有問題立刻停止」

▲消基會不滿衛福部全面開放日本福島5縣食品輸台，呼籲政府應加強查驗並定期公布結果。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

衛福部食藥署昨日公告，即起全面解除日本福島五縣食品輸入管制。消基會今（26日）發表聲明喊痛心，並呼籲政府持續密集性加強該等地區的農漁牧食品輻射量檢驗，以及定期公告讓民眾知悉，「一旦發現問題食品，除應立即退運外，更應重新停止進口的作為。」

衛福部食藥署在7月23日預告日本食品輸入管制放寬，福島5縣所有產品輸入時，檢附雙證，包括產地與輻射檢測證明，經過邊境逐批查驗即可進口；草案預告60天。昨晚正式宣告解除，解除範圍包括福島縣及茨城、栃木、群馬和千葉等鄰近4縣的野味肉類、蘑菇等進口禁令，前提為需提交輻射檢測、產品產地等證明文件；另取消上述5縣以外產品附加放射性物質檢查報告的規定。

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對於政府解除，消基會表示，先前曾表示強烈反對意見，很痛心政府昨仍作出決定開放，既然衛福部已公告日本福島五縣食品全面開放，為亡羊補牢，消基會提出3點鄭重呼籲：

一、政府主管機關必須持續密集性加強該等地區的農漁牧食品輻射量檢驗，並定期公告周知；一旦發現問題食品，除應立即退運外，更應重新停止進口的作為，以保障國人健康。

二、除了檢驗食品輻射量之外，更要嚴加該等地區的食品產地標示之查察，以杜絕偽標或標示不全的商品滲透台灣，另也讓民眾充分知悉產地標示訊息，而做為是否食用的選擇。

三、消基會也呼籲民眾在購買日本農漁牧食品前，應清楚辨識該等地區商品的產地標示，對於上述我們認為仍有安全疑慮的該等地區農漁牧商品，慎重考慮是否選買食用。