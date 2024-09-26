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日本「新首相人選」明出爐！自民黨大選9候選人、投票方式一次看

▲▼日相岸田文雄宣布不參選，黨內總裁選舉迎來群雄割據的局面。（圖／達志影像）

▲日本首相岸田文雄表態不爭取連任。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨大選已經於12日公告，預計27日正式舉行投開票作業，此次共有9人參選，共同角逐黨魁之位，也打破歷史紀錄。105萬張黨員票將在26日截止投票，其結果與27日的國會議員票結合後，將選出最終人選。目前9人中，石破茂、高市早苗以及小泉進次郎都被認為是最具贏面的候選人之一。

自民黨9月12日公布選舉通知，同時自該日起開放候選人登記參選，預計27日1時於自民黨本部舉行「國會議員票」的投開票作業，同時進行「黨員票」的統計，最終選出新任自民黨主席。

此次參選人包含經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前經濟安保大臣小林鷹、官房長官林芳正、前環境大臣小泉進次郎、外務大臣上川陽子、前官房長官加藤勝信、數位大臣河野太郎、前自民黨幹事長石破茂以及自民黨幹事長茂木敏充等9人。

▼日本自民黨大選9大候選人名單。（圖／記者王佩翊製作）

▲▼日本自民黨大選,自民黨總裁選舉,自民黨魁選舉,候選人名單。（圖／記者王佩翊製作）

參選的候選人必須獲得20名自民黨籍國會議員推薦才可報名。而自民黨大選則是由2種票數決定結果，一是國會議員的「國會議員票」，每位國會議員1票；另一個則是由黨員與黨友投票所得的「黨員票」。兩者各佔368票，總票數合計736票。

「國會議員票」的投票將於9月27日在自民黨本部8樓的會議廳進行並當場開票。雖然自民黨規定，在過去2年內持續繳交黨費的黨員才有「黨員票」的投票權。但是此次與3年前自民黨大選一樣，特例開放只繳交去年1年黨費的黨員也可以參與投票，因此這次具備投票資格的黨員總數達到105萬5839人，黨員票的投票時間則自9月12日至26日。

▲▼ 自民黨大選投票規則。（圖／記者王佩翊製）

▲自民黨大選投票規則。（圖／記者王佩翊製）

若候選人在27日獲得「國會議員票」和「黨員票」的有效票數過半數，即可當選為新任自民黨黨魁。但是一旦首輪投票中沒有任何候選人取得過半數票數，則將由得票最高的2位候選人參加第二輪投票。根據目前民調，此次選舉勢必會舉行第二輪投票，其中石破茂、高市早苗以及小泉進次郎被認為最有望擠進第二輪。

在第二輪投票中，國會議員每人可再投1票。此外，每個都道府縣聯合會也會有1票。各都道府縣的這一票則必須根據該地區的黨員投票結果，投給票數較多的候選人。

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