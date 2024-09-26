非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」　搭機32小時成功返國

▲日本人妻將手寫登機證po上網，引發討論。（圖／X／@aiko_in_africa）

記者王佩翊／編譯

搭乘飛機時所有旅客都會拿到電子印刷的登機證，然而日本一名久居非洲的人妻2023年與家人搭機短暫返國時，卻因為出發機場的系統故障，導致她只能拿到地勤人員「手寫的機票」，由於登機證太過陽春，也讓她擔憂不已。所幸在歷經長達32小時的轉機後，一家人最終順利抵達日本。

根據trill報導，日本一名人妻與家人一同移居剛果共和國，而他們2023年6月曾經返回日本。但是因為出發的剛果民主共和國恩吉利國際機場電子系統出現故障，導致地勤人員無法列印登機證給他們，最終只能在空白登機證上手寫上航班、座位以及旅客姓名等資訊。

她表示，當時全家人要從剛果共和國飛回日本，沿途還要在衣索比亞阿迪斯阿貝巴與泰國曼谷轉機，但是因為種種因素，恩吉利國際機場的地勤人員只給他們一人一張手寫登機證。

儘管心中充滿疑惑，網友一家人還是決定硬著頭皮靠著一人一張的手寫登機證去搭機。出乎他們意料的是，不論在哪個機場，服務人員都對這種狀況見怪不怪，並迅速地為他們辦理登機手續。

所幸經過32小時漫長旅程，一行人終於成功抵達日本。網友回國後將這次經歷分享到網路上，隨即引發討論，日媒更是在1年後重新報導該起「突發事件」。