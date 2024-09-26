OpenAI擬重組為營利性公益公司　技術長意外辭職引關注

▲OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）近日意外宣布辭職，令公司內部震驚。（圖／翻攝YouTube @OpenAI）

圖文／鏡週刊

OpenAI正考慮將其業務重組為營利性公益公司，並計劃首次授予執行長奧特曼（Sam Altman）7%的股權，此舉是該公司自成立以來的重要轉變。根據知情人士透露，OpenAI可能會轉型為一種以社會利益為導向的共益企業（B Corp），這將使其更能吸引投資者。

自2015年作為非營利組織成立以來，OpenAI的宗旨是發展安全且造福人類的人工智慧。2019年，為了籌集資金來支持其高成本的AI模型開發，OpenAI成立了營利子公司，並吸引了微軟等巨頭的投資。目前，OpenAI正在籌集65億美元（約新台幣2,073億元），估值達到1,500億美元（約新台幣4.8兆元）。

隨著這些變化，OpenAI也面臨高層管理變動的挑戰。技術長穆拉蒂（Mira Murati）近日意外宣布辭職，令公司內部震驚。她在社交媒體平台X上表示，辭職是為了有更多時間進行個人探索。奧特曼對此表示感謝，並計劃很快與員工分享更多過渡計劃的細節。

I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P — Mira Murati (@miramurati) September 25, 2024

穆拉蒂自2018年以來一直在OpenAI工作，參與了包括ChatGPT和DALL-E在內的多個重要產品的開發。她曾在奧特曼被罷免後短暫擔任臨時執行長。

該公司目前正經歷一系列人事變動，自奧特曼去年重返公司以來，包括創始成員舒曼（John Schulman）和首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）等多位高層已離職，這讓OpenAI的創始團隊僅剩奧特曼和札倫巴（Wojciech Zaremba）兩位成員。

雖然轉型的具體時間表尚未確定，但OpenAI的一位發言人強調，非營利組織的使命仍是公司核心，未來將繼續存在。



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