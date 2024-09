OpenAI擬重組為營利性公益公司　技術長意外辭職引關注

▲OpenAI技術長穆拉蒂(Mira Murati)近日意外宣布辭職,令公司內部震驚。(圖/翻攝YouTube @OpenAI)

圖文/鏡週刊

OpenAI正考慮將其業務重組為營利性公益公司,並計劃首次授予執行長奧特曼(Sam Altman)7%的股權,此舉是該公司自成立以來的重要轉變。根據知情人士透露,OpenAI可能會轉型為一種以社會利益為導向的共益企業(B Corp),這將使其更能吸引投資者。

自2015年作為非營利組織成立以來,OpenAI的宗旨是發展安全且造福人類的人工智慧。2019年,為了籌集資金來支持其高成本的AI模型開發,OpenAI成立了營利子公司,並吸引了微軟等巨頭的投資。目前,OpenAI正在籌集65億美元(約新台幣2,073億元),估值達到1,500億美元(約新台幣4.8兆元)。

隨著這些變化,OpenAI也面臨高層管理變動的挑戰。技術長穆拉蒂(Mira Murati)近日意外宣布辭職,令公司內部震驚。她在社交媒體平台X上表示,辭職是為了有更多時間進行個人探索。奧特曼對此表示感謝,並計劃很快與員工分享更多過渡計劃的細節。

