　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

i16滑FB、LINE沒多久「開始升溫」他傻了　一票驚+1：一直發熱

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone 16系列上市快一周，許多果粉紛紛回報使用心得。就有買16 Pro Max的網友表示，他手機沒用多久就開始升溫，可是明明只是在滑臉書、LINE等等。再試開遊戲，發現手機燙到不行，不禁傻眼該不該退貨，「是我拿到機王，還是大家都一樣啊？」

有網友在PTT的iOS板發問「只有我的iPhone 16很燙嗎？」透露他買的是256GB的iPhone 16 Pro Max，可明明是新手機卻已經會發燙，「一般使用手機的時候（臉書、Line、瀏覽網頁），手機沒多久就開始升溫，這種低負載的東西不是應該輕鬆跑嗎？」開遊戲來玩，手機更是整個燙到不行，令原PO納悶，是不是拿到機王，「官網買的我該拿去退貨嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人也驚呼有感，「我也是這樣，換一支正常了」、「16 Pro開相機，拍沒幾張發燙」、「其實我也是都一直發熱…16 Pro，看電池說LINE一直在背景吃電，更新APP也沒什麼用，只能再等看看」、「我情況蠻像的，裸機使用中，用個賴也在發燙。」

也有網友表示，「我星期五買的到今天為止都還沒燙過」、「16 Pro，目前沒發熱過」、「15 Pro換上來，真的比較涼。」

還有人指出，「燙與不燙都是個人感受，同樣溫度有人覺得只是溫熱，有人覺得燙」、「新機前幾天很正常」、「新機拿到時都會燙一陣子，三天後你如果開機還是一樣燙就去退吧>Q<，官網退貨不怕」、「我的有裝殼，沒感覺燙過」、「應該是導熱到外殼快，實測熱堆積跟15 Pro根本沒啥差異」、「最近13/15都換第一波，這次16新機其實蠻涼的欸！」

ET快訊
快訊／黃紹庭遭搜索失聯！　母被帶回偵訊
58歲美男星「家中遭多處刺傷」　搶救不治
抖內199萬交往正妹直播主！　看IG她辦「寶寶性別趴」崩潰
爆「回收水桶」裝酸辣湯　八方雲集緊急回應
胡婉玲離開27年老東家首發聲！　驚爆「不是我的選擇」
快訊／不是第一次！　巨業駕駛認了曾撞死女騎士
女嬰活活餓死　31歲2寶媽正面照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

死亡反增！立委轟「要法給法、要錢給錢」　行人地獄卻沒改善

i16滑FB、LINE沒多久「開始升溫」他傻了　一票驚+1：一直發熱

秋天老是疲倦想躺平！懶得煮最依賴外送食物的3個懶人星座

八方雲集分店遭爆「回收桶裝酸辣湯」　總部：即日起終止加盟

罕見鏡面人！彰化3歲女童「內臟完全左右異位」　機率不到萬分之1

你了解他們嗎？金牛座、獅子座、天蠍座的朋友突然「斷絕聯繫」都有原因

交長表態台鐵基層應加薪　產工喊話「比照高鐵起薪38K」

手機可以打客語了！　Hakka客語輸入法App上架

永康連鎖火鍋店「小強整群出遊」　台南衛生局稽查...命限期改善

大同醫院經營易手「醫護抗議」　衛生局：長庚各項評選優於高醫

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

死亡反增！立委轟「要法給法、要錢給錢」　行人地獄卻沒改善

i16滑FB、LINE沒多久「開始升溫」他傻了　一票驚+1：一直發熱

秋天老是疲倦想躺平！懶得煮最依賴外送食物的3個懶人星座

八方雲集分店遭爆「回收桶裝酸辣湯」　總部：即日起終止加盟

罕見鏡面人！彰化3歲女童「內臟完全左右異位」　機率不到萬分之1

你了解他們嗎？金牛座、獅子座、天蠍座的朋友突然「斷絕聯繫」都有原因

交長表態台鐵基層應加薪　產工喊話「比照高鐵起薪38K」

手機可以打客語了！　Hakka客語輸入法App上架

永康連鎖火鍋店「小強整群出遊」　台南衛生局稽查...命限期改善

大同醫院經營易手「醫護抗議」　衛生局：長庚各項評選優於高醫

快訊／松機外客運失控險衝水池！號誌桿被撞斷　擋風碎裂釀2傷

死亡反增！立委轟「要法給法、要錢給錢」　行人地獄卻沒改善

租屋電費新制上路！房東「突改2規定」　她哀號：房租漲500

她遇超塞奶浪貓嘆「太離譜了」　急幫找奴才最後自己淪陷啦

陸網戀男「辭職奔現」與女友擺攤賣螺螄粉　日賺2千「累到不想數」

吳佳穎力拼台北國際射擊大獎賽第3金　25公尺手槍資格賽暫居第2

南投增16低碳認證宗教場所　環保金爐+電子鞭炮機補助已發380萬

快訊／涉浮報助理費遭搜索！高市議員黃紹庭失聯　母遭帶回偵訊

綠營對黨內很無情？　游盈隆提2例子：對這個黨的人情味不敢恭維

伊正娶小15歲妻「觀念差異」爆衝突！老婆離家出走...他哀求原諒：不敢忤逆

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師：恐會拉肚子

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

「已回購，小孩愛吃」是什麼意思？網爆共鳴

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

國營妹想跳科技業　內行人急勸：想清楚

快訊／變天！　2縣市大雨特報

準燕子颱風「不規則走法」影響時間拉長　粉專曝3地雨彈猛烈

準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

更多熱門

相關新聞

陸企業下令「用iPhone一律開除」：沒有為什麼

陸企業下令「用iPhone一律開除」：沒有為什麼

吉林省白城市一間建設公司近日發公告，禁止員工攜帶iPhone或蘋果品牌設備，違者一經發現「一律開除處理」。不過，公司提倡員工使用華為品牌電子產品，將對及時更換者予以補助，而這一切「不為什麼，就鼓勵換國產」。

獨／直升機加油　員工一旁抽菸

獨／直升機加油　員工一旁抽菸

鴻海擬投資10億美元　在印度設立手機面板組裝廠

鴻海擬投資10億美元　在印度設立手機面板組裝廠

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

關鍵字：

iPhone16發熱手機新機LINEPTT

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面