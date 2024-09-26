i16滑FB、LINE沒多久「開始升溫」他傻了　一票驚+1：一直發熱

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone 16系列上市快一周，許多果粉紛紛回報使用心得。就有買16 Pro Max的網友表示，他手機沒用多久就開始升溫，可是明明只是在滑臉書、LINE等等。再試開遊戲，發現手機燙到不行，不禁傻眼該不該退貨，「是我拿到機王，還是大家都一樣啊？」

有網友在PTT的iOS板發問「只有我的iPhone 16很燙嗎？」透露他買的是256GB的iPhone 16 Pro Max，可明明是新手機卻已經會發燙，「一般使用手機的時候（臉書、Line、瀏覽網頁），手機沒多久就開始升溫，這種低負載的東西不是應該輕鬆跑嗎？」開遊戲來玩，手機更是整個燙到不行，令原PO納悶，是不是拿到機王，「官網買的我該拿去退貨嗎？」

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看到貼文後，不少人也驚呼有感，「我也是這樣，換一支正常了」、「16 Pro開相機，拍沒幾張發燙」、「其實我也是都一直發熱…16 Pro，看電池說LINE一直在背景吃電，更新APP也沒什麼用，只能再等看看」、「我情況蠻像的，裸機使用中，用個賴也在發燙。」

也有網友表示，「我星期五買的到今天為止都還沒燙過」、「16 Pro，目前沒發熱過」、「15 Pro換上來，真的比較涼。」

還有人指出，「燙與不燙都是個人感受，同樣溫度有人覺得只是溫熱，有人覺得燙」、「新機前幾天很正常」、「新機拿到時都會燙一陣子，三天後你如果開機還是一樣燙就去退吧>Q<，官網退貨不怕」、「我的有裝殼，沒感覺燙過」、「應該是導熱到外殼快，實測熱堆積跟15 Pro根本沒啥差異」、「最近13/15都換第一波，這次16新機其實蠻涼的欸！」