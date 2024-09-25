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陸企業下令「用iPhone一律開除」　稱員工該用華為：沒有為什麼

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲吉林省一間建設公司近日發公告，禁止員工使用iPhone，否則「一律開除」。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

吉林省白城市一間建設公司近日發公告，禁止員工攜帶iPhone或蘋果品牌設備，違者一經發現「一律開除處理」。不過，公司提倡員工應使用華為品牌電子產品，將對及時更換者予以補助，而這一切「不為什麼，就鼓勵換國產」。

綜合陸媒報導，吉林晟鑫建設工程有限公司20日發公告，內文明定員工不得攜帶蘋果手機及設備進入公司，應使用華為手機及相關產品。對此，該公司工作人員24日受訪時稱，此舉旨在鼓勵員工更換國產手機。但並未說明更換華為補助多少錢。

消息一出，有微博網友叫好，但大多數人都留言「Android也是外國的」、「廟小妖風大」、「先說說能給換手機的員工補助多少吧」、「譁眾取寵」、「能不能善待自己員工，別搞這些有的沒的玩意啊」、「用什麼手機是人身自由，用強制性方法對嗎」、「員工總共就24個人，公司大氣點兒出全款給員工換了唄」。

▲▼陸企業下令「用iPhone一律開除」　稱員工該用華為：沒有為什麼。（圖／翻攝自微博）

▲公告中表示，「公司提倡所有員工應有華為品牌手機」。（圖／翻攝自微博）

根據《四川觀察》報導，企查查App顯示，吉林晟鑫建設工程有限公司成立於2015年8月，註冊資本5000萬元人民幣（約新台幣2.27億元），曾用名為晟鑫通訊工程有限公司。目前該公司關聯多起司法案件，涉及建設工程施工合約糾紛、提供勞務者受害責任糾紛、勞資爭議等案件，該公司均為被告。

針對禁止員工使用蘋果手機的「開除令」，律師也表示，該公司的行為涉嫌違法，建議可以不用遵守，被違法解除的員工可以申請勞動仲裁。

▼目前該企業涉及多起勞資案件。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸企業下令「用iPhone一律開除」　稱員工該用華為：沒有為什麼。（圖／翻攝自微博）

▼陸企祭出iPhone禁令，在網上引發熱議。（圖／路透社）

▲▼中國大陸蘋果店,蘋果手機,iPhone 15。（圖／路透社）

 
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