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iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲在台灣有很多人用iPhone。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享iPhone的一個功能，結果底下一排留言「現在才知道」。

魚漿夫婦24日在臉書說，「雖然我知道的有點晚，大家都可以笑我沒關係。就是蘋果手機的亮度調整那邊，只要長按就能直接開啟『夜覽模式』減少藍光，或是『深色模式』，就不會那麼亮。」

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對此，許多網友留言，「現在才知道」、「我現在才知道，平常不會在這裡長按」、「現在才知道，然後把其他按鈕都長按了一輪，看有沒有漏掉什麼功能」、「用三年了，第一次知道」、「學到了！謝謝分享。」

根據蘋果介紹，「夜覽」會自動將顯示器顏色往光譜的暖色端調整，以減少螢幕顯示對眼睛的刺激；「夜覽」會利用裝置的時鐘與地理位置，判斷你的所在地點是否已到日落時間，接著自動將顯示器顏色轉換為偏暖的色調，到了早上，它便會將螢幕恢復為一般設定。

►有兩種方式可以將「夜覽」開啟和關閉：

1、開啟「控制中心」，按住「亮度」控制圖像，然後點一下「夜覽」按鈕，以開啟或關閉「夜覽」。（下圖／記者陳俊宏翻攝）

（圖／記者陳俊宏翻攝）

2、 前往「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「夜覽」，你可以在這個畫面中，設定「夜覽」自動開啟的時間，並調整色溫。

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