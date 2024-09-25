　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

地方中心／綜合報導

一名王先生向《ETtoday新聞雲》爆料，今年4月間他跟女友到彰化鹿港遊玩，開車行經台灣玻璃觀光工廠時，赫見空地上有勁捷航空的工作人員，在直升機正在加油時，竟在為直升機加油區的油罐車旁抽菸來回踱步，還疑似近距離使用手機，萬一起火爆炸將不堪設想。

▲▼勁捷航空場外人員在直升機油灌車前吸菸。（圖／投訴民眾提供，以下同）

▲勁捷航空場外人員在直升機油灌車前吸菸，地上還放置滅火器，非常諷刺。（圖／投訴民眾提供，以下同）

對此，勁捷航空回應，當天發現已制止、並進行內部檢討，並將相關規定納入外場作業標準流程中，已確保周遭環環境的安全。

從民眾提供的畫面可以看到，台灣玻璃觀光工廠的空地上停了一架直升機，加油區的油罐車後停了2台貨車，一名外場男員工顧自抽菸來回踱步，另一名身穿黑色T恤戴眼鏡男子，則是拿手機，站在油罐車後方與2名外場人員交談，但看不出手機是否有關機，或是正在使用手機。

離譜的是，油罐車幫直升機加油時，地方還煞有其事放了好幾支滅火器，結果員工卻在一旁抽菸，十分諷刺。

▲▼勁捷航空場外人員在直升機油灌車前吸菸。（圖／投訴民眾提供，以下同）

▲勁捷航空遭爆在直升機油罐車前抽菸，還吐出陣陣白煙。

王先生指控，我國依據《加油站安全管理辦法》，在加油站的所有危險區域，包括加油區及儲油區，禁止使用手機，工作人員在人潮眾多的彰濱工業區內的直升機加油區，吸食香菸及使用手機，視同在「易燃液體周遭使用明火」，行為相當危險，民航局及相關主管機關是否應依規定進行裁罰。

對此，勁捷航空業務處長伊娃兒表示，當天飛行任務是在進行民航局許可下的訓練飛行，現場的確有外場作業人員因為一時疏忽吸食香菸，也沒有注意到手機使用的安全距離，現場的安管人員看到後，就已經先立即制止相關人員，並再次告誡所有現場作業人員。

▲勁捷航空場外人員在直升機油灌車前吸菸持手機遭爆料。（圖／投訴民眾提供）

▲勁捷航空場外人員在直升機油灌車前持手機。（圖／投訴民眾提供）

現場的相關主管事後除將此缺失報告給公司主管，也要求進行內部檢討，除了強化外場作業人員的飛安意識與危險物品訓練、明訂加油區手機使用的安全距離之外，也會將相關規定納入勁捷航空的外場作業標準流程中，確保勁捷航空在進行外場作業時相關人員和周遭環環境的安全。

▲▼勁捷航空場外人員在直升機油灌車前持手機。（圖／投訴民眾提供）

勁捷航空強調，飛航安全和地面作業的精進，一直是勁捷航空所不斷追求的核心價值，面對這樣的指控，勁捷航空也誠實承認，並嚴格恪盡自我要求督責，以強化地面作業安全。

▲▼勁捷航空場外人員在直升機油灌車前吸菸。（圖／投訴民眾提供，以下同）

ET快訊
首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊
快訊／萊爾富開出200萬特獎！門市曝光
台中轎車違停　驚見屍體已長蛆
短今發誓今年結婚！周思齊要大家照顧她：我相當錯愕
獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝
大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍曾虛白新聞獎
女拿假護照！　竟成功出國39次
快訊／女騎腳踏車闖平交道　遭新自強號撞死
統一發票開獎！　完整獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

台中轎車違停槽化線「飄出惡臭」　驚見45歲男子陳屍已長蛆

「草蜢」蔡一傑拉投資群組　女險匯4萬！嘆：這麼老實也被騙

獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

養狗沒綁好「咬人還被空氣槍打傷」　嘉義4民眾挨罰27.9萬

女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

快訊／騎腳踏車闖平交道！雲林女遭火車撞倒地　送醫不治

高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

騎車趕國考途中追撞！警神救援　他金榜題名赴警局致謝

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

台中轎車違停槽化線「飄出惡臭」　驚見45歲男子陳屍已長蛆

「草蜢」蔡一傑拉投資群組　女險匯4萬！嘆：這麼老實也被騙

獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

養狗沒綁好「咬人還被空氣槍打傷」　嘉義4民眾挨罰27.9萬

女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

快訊／騎腳踏車闖平交道！雲林女遭火車撞倒地　送醫不治

高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

騎車趕國考途中追撞！警神救援　他金榜題名赴警局致謝

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

國台辦：兩岸民眾「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光

陽明看Q3獲利值得期待　農曆年前貨量小高峰提早到Q4

那些年老師的金句！　台南市學生獻聲教師節特輯向老師致敬

銀座宵夜篇！隱身二樓深夜咖啡廳　東京好吃拿坡里義大利麵推薦

搞怪變裝玩六福村、麗寶樂園享5折　馬拉灣10／21休園前買一送一

柯爾坦承有預感K湯會離開勇士　盼愛徒在獨行俠走出傷病陰影

首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

即／高雄4月大女嬰遭活活餓死！單親媽收押

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

活活把4月大女兒餓死　狠母8天不在家

桃園人妻竟是「屠夫」　夫大義滅親舉報

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

最後對話曝！屏東18歲高職生失聯　連撥3電話沒人接

即／國3貨車追撞槽車　駕駛方向盤卡脖

男大生赴陸失聯　母：台灣人賣台灣人

更多熱門

相關新聞

鴻海擬投資10億美元　在印度設立手機面板組裝廠

鴻海擬投資10億美元　在印度設立手機面板組裝廠

供應鏈消息人士透露，鴻海（2317）旗下富士康正評估，在印度南部泰米爾那都邦（Tamil Nadu）設立智慧手機顯示器面板模組的組裝工廠，投入金額約10億美元，主要是針對蘋果公司iPhone產品的相關業務。

恐怖瞬間曝！台2線騎士「詭直行」自撞亡

恐怖瞬間曝！台2線騎士「詭直行」自撞亡

逃逸7年移工拔腿狂奔百米　休假警神來一腳絆倒

逃逸7年移工拔腿狂奔百米　休假警神來一腳絆倒

最後對話曝！屏東18歲高職生失聯　連撥3電話沒人接

最後對話曝！屏東18歲高職生失聯　連撥3電話沒人接

公寓火災3傷！情侶搶認罪「火是我放的」

公寓火災3傷！情侶搶認罪「火是我放的」

關鍵字：

彰化彰濱勁捷航空吸菸手機油罐車影音

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面