獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

地方中心／綜合報導

一名王先生向《ETtoday新聞雲》爆料，今年4月間他跟女友到彰化鹿港遊玩，開車行經台灣玻璃觀光工廠時，赫見空地上有勁捷航空的工作人員，在直升機正在加油時，竟在為直升機加油區的油罐車旁抽菸來回踱步，還疑似近距離使用手機，萬一起火爆炸將不堪設想。

▲勁捷航空場外人員在直升機油灌車前吸菸，地上還放置滅火器，非常諷刺。（圖／投訴民眾提供，以下同）

對此，勁捷航空回應，當天發現已制止、並進行內部檢討，並將相關規定納入外場作業標準流程中，已確保周遭環環境的安全。

從民眾提供的畫面可以看到，台灣玻璃觀光工廠的空地上停了一架直升機，加油區的油罐車後停了2台貨車，一名外場男員工顧自抽菸來回踱步，另一名身穿黑色T恤戴眼鏡男子，則是拿手機，站在油罐車後方與2名外場人員交談，但看不出手機是否有關機，或是正在使用手機。

離譜的是，油罐車幫直升機加油時，地方還煞有其事放了好幾支滅火器，結果員工卻在一旁抽菸，十分諷刺。

▲勁捷航空遭爆在直升機油罐車前抽菸，還吐出陣陣白煙。

王先生指控，我國依據《加油站安全管理辦法》，在加油站的所有危險區域，包括加油區及儲油區，禁止使用手機，工作人員在人潮眾多的彰濱工業區內的直升機加油區，吸食香菸及使用手機，視同在「易燃液體周遭使用明火」，行為相當危險，民航局及相關主管機關是否應依規定進行裁罰。

對此，勁捷航空業務處長伊娃兒表示，當天飛行任務是在進行民航局許可下的訓練飛行，現場的確有外場作業人員因為一時疏忽吸食香菸，也沒有注意到手機使用的安全距離，現場的安管人員看到後，就已經先立即制止相關人員，並再次告誡所有現場作業人員。

▲勁捷航空場外人員在直升機油灌車前持手機。（圖／投訴民眾提供）

現場的相關主管事後除將此缺失報告給公司主管，也要求進行內部檢討，除了強化外場作業人員的飛安意識與危險物品訓練、明訂加油區手機使用的安全距離之外，也會將相關規定納入勁捷航空的外場作業標準流程中，確保勁捷航空在進行外場作業時相關人員和周遭環環境的安全。

勁捷航空強調，飛航安全和地面作業的精進，一直是勁捷航空所不斷追求的核心價值，面對這樣的指控，勁捷航空也誠實承認，並嚴格恪盡自我要求督責，以強化地面作業安全。