找第3副市長因應2026？李四川喊想太多　蔣萬安在背後「默默加速路過」

記者袁茵／台北報導

台北市政府25日宣布由副秘書長張溫德升任第三位副市長，但藍綠質疑其都市計畫背景與現任副市長李四川工務背景重疊，質疑是不是為李四川2026可能選新北市長提前因應？李四川表示，此人選很好，而選舉並不是自己的選項。值得一提的是，當李四川回答選舉議題到一半時，常唱歌留人的台北市長蔣萬安，快步從後方經過，沒有再「萬安緊抱」。

台北市政府25日下午在災害應變中心開會，由台北市長蔣萬安親自主持，諸多局處首長皆到場與會，其中便包括李四川在內。被問到怎麼看新任第三副市長？李四川到災變中心受訪時直言「很好啊！」

由於專業有些重疊，秦慧珠分析可能是為之後國民黨徵召李四川選新北市長做準備，得有人督導工務體系？李四川則說，「想太多了！我要退休有一個人可以頂上啊！」

李四川提及，新北市政府3個副市長當中，也有2個是工程相關，其實副市長負責的大概都在決策管理階層，「張溫德說實在，以前也是老市政府的，也做過府會聯絡人，跟議會相當熟悉，在協調部分也滿擅長，我想是最好的人選」。

媒體追問，現在國民黨千呼萬喚希望李四川挑戰2026新北市長？李四川回應，「我時常講說，選舉絕對不是我的選項」，在台北市一定會把工作做好，新的副市長可以分擔很多的工作。

有趣的是，當李四川回答到一半時，蔣萬安默默從背後加速進場，媒體詢問第三副市長人事案，蔣僅微笑未回，也沒有再對李四川「萬安緊抱」。

▼台北市副市長李四川受訪到一半，台北市長蔣萬安默默從旁加速進場 。（圖／記者袁茵攝）