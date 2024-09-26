北韓「第二座」核武生產基地　位於平壤近郊！每年生產10顆核彈頭

▲金正恩視察濃縮鈾生產設施，分析認為地點可能位於平壤近郊降仙。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓官媒今年9月13日首度透過報導，對外公開用於製造核彈頭的高濃縮鈾（HEU）生產設施，其最高領導人金正恩視察時感嘆「充滿力量」，還要求增加生產數量、提高核武庫存。如今，南韓政府消息人士公開該設施位置，認為可能位於平壤近郊的降仙，是北韓繼寧邊以後的第二座核武生產基地。

根據南韓媒體《東亞日報》，南韓政府消息人士昨（25）日透露，最近北韓官媒所公開、由金正恩視察的高濃縮鈾生產設施，很有可能位於平安南道的降仙地區，是繼平安北道寧邊郡核武基地以後，由北韓所經營的第二座核武生產基地，由於降仙地區的濃縮鈾生產設施位置隱密，光是內部就藏有數千座濃縮鈾離心機。

寧邊、降仙兩處核武生產設施的離心機合計約有1萬至1萬2000台，每年約可生產8至10顆核彈頭。

據悉，早在2019年北韓與美國在越南河內進行會談以後，時任美國總統川普就指出，北韓持續透過降仙核武設施生產濃縮鈾，不過當時遭到北韓否認。如今，美國即將於11月進行總統大選，因此北韓決定透過官媒對外公開核武生產設施，作為對美協商提高身價的最後籌碼，而北韓可能在美國大選前後進行第7次核試。

報導指出，其實美國、南韓軍事情報當局早就發現降仙核武生產設施的存在，國際原子能總署（IAEA）更在今年8月的報告書中指出，北韓持續啟動降仙核武設施，包括從今年2月至4月完成擴建，5月更開始擴張設施使用面積。

另外，南韓政府消息人士也認為，從北韓擴張核武生產設施的慣例，以及金正恩對於持有核武的高度意志，北韓內部不排除還有「第3座」核武生產設施。