安理會緊急會議！美法多國聯合聲明　呼籲「以黎邊境停火21天」

▲ 聯合國大會期間，安理會就黎巴嫩問題召開緊急會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與黎巴嫩真主黨間緊張局勢高漲，近幾天的衝突已在黎巴嫩造成逾600人死亡。美國、法國及其他盟國在紐約聯合國大會期間達成共識，25日聯合聲明呼籲，立即在以黎邊境停火21天，以便展開外交談判。

根據《美聯社》，這份聲明由美國、澳洲、加拿大、歐盟、法國、德國、義大利、日本、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達共同簽署，稱以黎近期的交火「無法容忍，且存在導致更廣泛地區衝突升級的風險，這是不可接受的」，「我們呼籲以黎邊境立即停火21天，為外交提供空間」，「我們呼籲包括以色列與黎巴嫩政府在內各方，立刻支持臨時停火」。

以色列、黎巴嫩政府及真主黨目前尚未回應，但美國高級官員指出，各方都已獲知這份聲明，將在未來幾小時內表態。官員也提到，真主黨不會是停火協議簽署方，但相信黎巴嫩政府會與真主黨協調並接受協議。

一名美國官員透露，由國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文率領的拜登國安團隊本周迅速準備這份提案，與盟友合作促成協議，由拜登與法國總統馬克宏25日在聯合國大會場邊談話時敲定。

聯合國安理會25日在黎巴嫩前殖民國法國要求下召開緊急會議，外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）在會中向15個成員國表示，法國和美國已就「透過外交途徑解決危機的最終變數」與雙方磋商，認為「戰爭並非不可避免」，「我們希望雙方都能馬上接受這項提議，以保護平民，開始外交談判」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則強調，黎巴嫩不能成為另一個加薩，呼籲結束以色列與真主黨之間的敵對行動，「讓我們明確表態，停止殺戮與破壞，拒絕雄辯與威脅，從懸崖邊後退一步，必須不惜一切避免全面戰爭」。