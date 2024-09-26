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普丁劃紅線！　俄羅斯若遭常規飛彈攻擊「可能動用核武」

▲▼俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）25日表示，政府考慮改變俄羅斯使用核武的規則與先決條件，「無核國家在擁核國參與或支持的情況下侵犯俄羅斯，都將被視為對俄羅斯聯邦的聯合攻擊」。這是普丁對西方國家的警告，若俄羅斯遭到常規飛彈攻擊，俄羅斯可能動用核武。

路透、BBC等報導，俄羅斯官方核政策改變的決定，是克里姆林宮對美英關於是否允許烏克蘭向俄羅斯發射西方軍援飛彈討論所做出的回應。普丁指出，這是為了應對尋速變化的全球格局，這種格局為俄羅斯帶來新的威脅和風險。

普丁說，無核國家在擁核國參與或支持的情況下侵犯俄羅斯，都將被視為對俄羅斯聯邦的聯合攻擊，俄羅斯轉而使用核武的條件已有明確規定，一旦發現有大規模飛彈、飛機或無人機攻擊俄羅斯，莫斯科將考慮採取核武措施。若盟友白俄羅斯遭到侵略，俄羅斯也將保留使用核武的權利。

俄羅斯現階段動用核武的原則是，若敵方發動核攻擊或常規攻擊威脅俄羅斯的存在，俄羅斯可能動用核武。如今普丁提出的最新改變，包括擴大俄羅斯考慮動用核打擊的威脅範圍、把盟友白俄羅斯納入保護傘下等。

烏克蘭是無核國家，但接受美國等其他擁核國家的支持。普丁發表上述言論之際，烏克蘭政府正尋求使用西方援助飛彈攻擊俄羅斯軍事基地的支持。

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