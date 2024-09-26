藍白用禁伐補償轟綠不照顧原住民　洪申翰揭真實數據打臉

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院藍白聯手退回總預算，並以《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算為由，抨擊行政院藐視國會、民進黨政府未照顧原住民。對此，民進黨立委洪申翰26日表示，其實數據都擺在眼前，就在每個委員都有的預算書裡，但國民黨、民眾黨卻用資訊的落差，以此卡住整個政府前進。

洪申翰指出，整個中央政府的年度總預算歲出，因為經濟成長稅收增加，所以相較於前一年，編列的成長幅度是9.8%。而原民會及所屬的公務歲出，相較於前一年，成長幅度是高達12%。簡單說，用在照顧原住民族的成長幅度，是明顯大於總體中央政府總預算的成長幅度。

洪申翰說，這些真實的數據，藍白不講清楚，只想繼續用資訊的落差，抓著一個有高度違憲疑慮的修法條文，無限上綱，去塑造執政黨多麼對不起原住民的錯覺，進而要卡住整個政府運作前進的腳步。

洪申翰批評，這種為反而反的做法，更讓所有想要好好審查預算的立委們，在新會期虛耗，根本沒有預算可以進立院實質審議，誠如國民黨立委羅廷瑋心裡怕的，就是當選民都知道了這些藍白不敢說的真實資訊，會有多憤怒，這就是他當時怕到選擇棄權，不敢跟著藍白退回總預算的真正原因。