張智倫嗆「退總預算剛好而已」　吳崢：身家百億顯然不在意百姓生活

▲國民黨立委張智倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團與民眾黨團日前史無前例在程序委員會中，就將中央政府總預算案暫緩列案，藍委張智倫更嗆聲，「退回總預算剛好而已。」對此，民進黨發言人吳崢25日表示，兒童、學生、長輩、病患的福利和照顧預算全部擋光光，張智倫強調「剛好而已」，顯然，家族身家超過100億元、個人持有土地就高達92筆的建商大立委，不太在意中和老百姓們的生活。

立法院藍白聯手封殺行政院114年總預算案，過程中更發生不少插曲，國民黨立委羅廷瑋在程序委員會時投棄權票，引爆藍營怒火，讓羅廷瑋昨（25日）在藍委王鴻薇、羅智強陪同下鞠躬道歉。

而新北市中和立委張智倫嗆聲「退回總預算剛好而已。」對此，張智倫大選時的競選對手、民進黨發言人吳崢表示，要報告中和的鄉親，明年度大家的癌症防治經費、租屋族的補貼、學生們的學費補貼，還有軍公教調薪、村里長的補助，「通通都沒了！」

吳崢指出，中和的國民黨立委張智倫，舉手支持所有預算通通都退回，不給大家用，還說「剛好而已」，兒童、學生、長輩、病患的福利和照顧預算全部擋光光，張智倫強調：「剛好而已」。

吳崢也酸，顯然，家族身家超過100億元、個人持有土地就高達92筆的建商大立委張智倫，不太在意中和老百姓們的生活。