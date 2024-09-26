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國土計畫法爭議　蔡易餘曝農民擔憂：土地鬆綁變得沒彈性

▲▼卓榮泰施政總質詢 立法院院會 內政部長劉世芳 農業部長陳駿季 立委蔡易餘 國土計畫法 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《國土計畫法》預計明年4月30日實施，但綠營內部卻有質疑聲音，做為農業大縣的民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠等20名民進黨立委召開記者會，呼籲行政院暫緩實施，引來關注。蔡易餘26日進一步表示，《國土計畫法》是上位概念，也是基於國土安全、糧食安全的大方向，這是對的，但細部去討論，就會發現當中涉及很多農民權利的限制，農民擔心，就是以後土地的鬆綁變得更加的沒有彈性。

蔡易餘今在「新聞放鞭炮」解釋，《國土計畫法》是在2015年馬英九執政時提出，那通過是在2016年，交辦給下任總統蔡英文。根據條文，分為三階段，就是包括中央要公告全國的國土計畫，那地方要公告地方的國土計畫，之後就是要在明年的4月30日上路前，全國的縣市必須要交出國土計畫、功能分區圖。

蔡易餘說明，過去在《區域計畫法》的時候，他叫做使用分區，那未來在國土計畫的時候，他就有另外一個叫做功能分區，包括農一、農二、農三、農四，若屬於農一的話，就是禁止農業之外的開發或利用，那在農二的部分，他就變成說，除了一些特殊的情況之下，則是有原則禁止。在《區域計畫法》的時候，過去理解是只要有水路、有灌溉，就是特定農業區，而一般農業區可能種植就是水稻以外的雜糧作物，對照《國土計畫法》，特農是農一，但農民若想做地名的變更，那在《區域計畫法》的時候，叫做個案變更，農民可自己去申請，然後由地方政府跟農業、農委會、中央跟地方來做審核，但未來在《國土計畫法》，就變成不能由個別來申請，是由地方政府去評估，五年檢討一次。

蔡易餘表示，面對《國土計畫法》，農民第一個擔心，就是以後土地的鬆綁變得更加的沒有彈性，然後第二個就是農一跟農二的矛盾，農一管理力道會比較重，原本對照下特定農業區是會被劃成農一，那一般農業區是農二，但屏東縣政府當時就考量農民反彈，就把私有地都劃成農二，公有地包括台糖、國有財產署的土地都把它劃成農一，民怨較少，讓先前就繳出去功能分區圖的縣市就有意見，也會想這樣調整。

蔡易餘指出，國土計畫是上位概念，也是基於國土安全、糧食安全，這個大方向對 ，細部討論就會涉及農民權利的限制，農民確實有聲音，身為民意代表需要幫忙發聲，大家訴求是希望在更多的時間上路，因為需要再溝通。

蔡易餘認為，《國土計畫法》還有其他問題，像是台灣在講糧食安全的時候，大家都知道稻米生產過剩，需要更多雜糧，但又把農一劃那麼多，沒辦法轉作雜糧，這是畸形的糧食安全；此外，法條還有「第三人檢舉」，且可有獎金，雖內政部針對這件事情有把那個檢舉獎金用子法做限縮，但是就是母法的文字長在那邊，都引發不滿。

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