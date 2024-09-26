召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

▲林右昌召集不分區立委討論認養艱困選區。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌昨（25日）召集11位不分區立委，舉行認養艱困選區第二次會議，除調整不分區立委責任選區外，林右昌表示，面對現階段的國會亂象，不分區立委肩負重責，戰場不僅在立法院，更在於實際行動展現決心，廣泛與社會各界對話。

民進黨中執會3月6日通過不分區立委認養區域分配，包括：桃園市張雅琳、范雲、林月琴、郭昱晴；新竹縣陳培瑜；苗栗縣沈發惠；基隆市王正旭；金門縣、連江縣洪申翰；花蓮縣沈柏洋；南投縣羅美玲。

林右昌表示，經過會議對部分選區作了通盤考量後調整，包括立委莊瑞雄自7月起認養台東縣，並已於9月14日成立服務中心；另陳培瑜原負責的新竹縣，今起調整為認養桃園市的楊梅、新屋及觀音區，范雲則改為認養新竹縣。

林右昌表示，為了加強與地方的連結，不分區立委自3月1日起認養艱困選區，負起責任區之責，並設立服務處以深化基層，拓展民進黨在地方的組織實力。他代表賴清德主席感謝委員們這半年來的辛勞，從設立服務處、招募選區助理，到服務基層民眾，委員們用心經營，地方也逐漸感受到民進黨的努力，令人敬佩。

林右昌強調，面對現階段的國會亂象，不分區立委肩負重責，戰場不僅在立法院，更在於實際行動展現決心，廣泛與社會各界對話。例如，委員們自發舉辦的「反濫權護民主」活動就是具體展現。只有透過持續深化地方經營，並借助穩固的基礎來強化政策論述，才能讓基層更了解中央施政重點。中央與地方的良好對話與合作，將有助於制定更加貼近民意的法案，並促進行政團隊的穩定施政。

林右昌指出，不分區立委均為各領域的專業人才，期盼大家發揮專長，為地方爭取更多建設。為實現這個目標，我們在中部、北部及花東地區的得票都必須更加努力。因此，不分區立委應在責任選區深耕基層，設立服務處，確保選民能找到他們反映問題，進一步鞏固民進黨在地方的基礎。

林右昌強調，未來每半年召開一次會議，讓委員們分享選區經營的進展，並針對相關問題進行面對面溝通，共同研討更精進的作法。