卓榮泰稱禁伐補償翻倍「不合憲」　黃國昌嗆：要不要黨紀處分2綠委

▲民眾黨團召開「民主無罪賴皮有理？民進黨創黨38周年迎接黨意元年」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨25日召開中常會，會中民進黨團總召柯建銘報告國會近況及總預算案被退回一事，民進黨主席賴清德做出3點裁示，表示民進黨必須團結應對，且全面服從黨團指揮。民眾黨團總召黃國昌26日大酸，這些本來就是立委該做的，有需要特別下令嗎？且行政院長卓榮泰稱禁伐補償預算編列「不合法、不合憲」，但提案的正是民進黨2名立委陳瑩與伍麗華，倘若真的「不合法、不合憲」，賴清德是不是該黨紀處分2人？

民眾黨團26日上午召開「民主無罪賴皮有理？民進黨創黨38周年迎接黨意元年」記者會，黃國昌開場先表示，上週五開議時，民眾黨團清楚表明沒辦法接受行政院違法編列預算，因此支持由無黨籍立委高金素梅提出的提案，要求政院把該編好的預算重新編列，送到立院審議。

黃國昌提及，沒想到執政黨竟對於自己違法編列預算，絲毫沒有反省，到目前為止也沒要改進，開始鋪天蓋地的造謠說「在野黨擋了什麼樣的預算」，擋了誰的津貼、補貼、加薪等，「我們對於行政院這種專制、顢頇的作為，表示完全沒辦法接受」。

黃國昌指出，行政院長卓榮泰在立院面對自己違法編列的預算，到目前為止，沒有表達任何的歉意，也看不出有改過的跡象，大家看到的是昨天下午民進黨中常會，賴清德下了「軍令狀」，要求所有黨團成員必須要全程參與黨團會議、委員會，「這本來就是立委該做的事，有需要黨主席這樣特別下令，看了也是非常驚訝」。

黃國昌酸說，「難道是賴清德發現上週五院會投票時，民進黨莫名其妙少了5票？第一天上班就有5人沒待在議場裡，貫徹賴清德的意志，所以特別約束、提醒黨籍立委要全程參與？」

黃國昌說，民眾黨團比較沒辦法接受的是，賴清德身為總統之尊，對於自己領導的行政部門、自己任命的卓榮泰完全無視國會修改的法律、通過的決議，不僅是《國家通訊傳播委員會組織法》至今悍然拒絕公告實施，甚至攸關於原住民與農民權益的禁伐補償與公糧收購，都沒依照立院修改的法律及主決議編列預算，反而下令全體黨團成員團結，要去護航行政院編列的預算嗎？團結繼續用鋪天蓋地假訊息、用鋪天蓋地認知作戰，遮掩行政院的錯誤嗎？

黃國昌批評，卓榮泰稱此預算編列是「不合憲、不合法」，當時質詢的正是民進黨立委陳瑩，「難道卓榮泰不知道禁伐補償從3萬調到6萬，正是民進黨立委陳瑩與伍麗華的提案嗎？委員會黨團協商時，陳瑩與伍麗華2名原住民委員全程參與，716三讀通過後，也沒看到卓榮泰出來講半句話，沒表示窒礙難行要提覆議，也沒說違憲，結果睡了一個夏天後，被在野黨揪出編列預算荒腔走板、問題一堆時，才突然想到這個法律是違憲的？」

「如果這個法律真的如同你們所講『不合法、不合憲』，賴清德該做的是不是黨紀處分一下，提出這個『不合法、不合憲』的民進黨立委陳瑩跟伍麗華？」黃國昌強調，在野黨苦口婆心要給行政院機會，該編的預算編列、不該編的不要編，送來國會就會實質審議，結果行政院與執政黨展現出的不是認錯與改正，而是「有網軍會造謠，治國不行，會製圖就好」。