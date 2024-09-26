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嘉義男躲加拿大逃兵役4年！法官念有悔意判4個月徒刑：可易科罰金

▲▼國軍金門防衛部，金防部太武操演。（圖／記者林名揚翻攝）

▲嘉義一名郭姓男子為了不當兵，刻意滯留於加拿大。圖與本文無關。（示意圖／記者林名揚翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義一名郭姓男子為了逃避徵兵，以國外就學的名義出境後，滯留加拿大未歸，被檢方依違反妨害兵役治罪起訴。對此，嘉義地院認為，郭男坦承犯行有悔意，因此判其4月有期徒刑，可易科罰金，另需向公庫繳納3萬元、服80小時的義務勞務及參加法治教育2次。

判決書指出，郭男為1995出生的男子，明知應該服兵役，卻在2014年到加拿大讀大學，且於2019年12月31日意圖避免徵兵處理，因故屆期未歸。

區公所2023年9月7日寄函通知，郭男應該在2023年12月12日返國接受徵兵處理，但郭父僅告知郭男，後續仍沒有下文，直到檢方起訴時郭男都未回台。

郭父證稱，收到催告公文後就馬上使用微信、LINE兒子，但對方說已在加拿大與陸籍女子結婚並定居，當時要處理入境的事才無法立刻返台。

此案2024年9月19日開庭，法官認為，郭男在庭訊時坦承犯行，尚有悛悔之念，考量郭二、三專肄業之教育程度，且目前待業、家庭經濟狀況勉持、沒有前科及素行尚佳，考量郭的目的是在加拿大結婚且生活，才滯留未歸而逃避兵役，因此認為偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，信無再犯的疑慮，因此依違反妨害兵役治罪判4個月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案可易科罰金、上訴。

法官表示，郭男所受宣告之刑，以暫不執行為適當，因此依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新，並命郭男於緩刑期間內警惕；另外，判決後1年內向公庫支付3萬元、18個月內向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務，並應參加法治教育2場次。

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