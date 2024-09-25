模特兒喝兩口酒就昏迷…慘遭色影師性侵　他逞慾遭判8年半

▲新北男子稱自己是酒商攝影師，要女子當模特兒，趁機在酒裡下藥性侵。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名男子阿強(化名)誆稱自己是酒商攝影師，邀請女子小美(化名)來住處當模特兒，卻在酒中下藥，藉故請小美喝下後，趁她昏迷時性侵得逞。案發後小美報警並到醫院驗傷，陰道深處驗出阿強的DNA，新北地院審理，依以藥劑犯強制性交罪，處阿強8年6月徒刑。可上訴。

判決指出，小美因工作認識男客戶阿強，受邀於去年1月12日中午12時許，到阿強住處為酒商拍攝照片，不料她於現場喝了阿強準備的酒，就陷入昏迷，遭阿強性侵得逞。

小美醒來後，於同日下午6時離開阿強住處，晚間前往土城區某美甲店內又再度昏迷，被老闆娘送到醫院診治，清醒後小美察覺異常，報警並到醫院驗傷，在外陰、陰道深處檢驗出與阿強相符的DNA，尿液也驗出相關藥物成分。

全案審理時，阿強否認犯行，辯稱小美可能使用了他的毛巾和衛生紙才驗出DNA。不過小美證稱，阿強是她公司的客戶，因他自稱攝影師，缺模特兒，又買了她們公司的課程，她就答應當協助拍攝。當天她到阿強住處喝了兩口阿強倒給她的酒，阿強又倒了聲稱是水的的東西給她喝，之後她就覺得很不舒服，倒在椅子上睡著，昏沉中醒來幾次，感覺阿強走進來，她問阿強去了哪裡，阿強說帶狗去看病，隨後她就起身離開阿強住處，抵達美甲店後又陷入昏迷。

小美的老闆也證稱，小美昏倒後第2天，阿強傳訊給他說小美沒回訊息，感覺想從他那邊探問小美的狀況，後來阿強經過他們店前時，小美也有哭泣、發抖，感覺非常害怕，但兩人先前並無恩怨或糾紛。

法官檢視相關證據，認為小美沒動機將阿強使用的毛巾、衛生紙塞入自己陰道深處誣陷他，且兩人僅是客戶關係，若阿強完成拍攝工作後，中途要離家處理私人事務，小美在意識清楚下應該會一同離去，且阿強聲稱當天在進行拍攝工作，事後卻拿不出當拍攝的照片，認定阿強下藥性侵小美，依以藥劑犯強制性交罪，處阿強8年6月徒刑。可上訴。