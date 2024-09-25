嘉義仁義潭「雙蛇纏鬥」罕見畫面曝！專家曝原因：離牠們遠一點

▲民眾路過嘉義仁義潭附近，發現雙蛇纏鬥的畫面。（圖／翻攝臉書／嘉義綠豆大小事）



記者柯振中／綜合報導

近日有民眾路過嘉義仁義潭附近時，發現了2條蛇纏繞在一起，疑似正在纏鬥，讓他不禁拍下震撼的畫面，並且上網分享。對此，嘉義大學生物資源系副教授許富雄說，應是2條雨傘節正在打架，最好是保持5公尺以上的距離。

這位民眾在臉書社團「嘉義綠豆大小事」分享，24日晚間行經仁義潭到大雅路路段時，發現了2條黑白條紋相間的蛇正在纏鬥，畫面十分驚悚，於是將影片錄了下來，提醒夜遊、晨跑的民眾避開該路段。

此外，因為民眾不曉得這2條蛇是否有毒性，於是想要請問專家，這2條蛇是什麼種類，以及是否有毒性。

▲民眾路過嘉義仁義潭附近，發現雙蛇纏鬥的畫面。（圖／翻攝臉書／嘉義綠豆大小事）



貼文引發討論後，不少社員對此回應，「很膽小的雨傘節，繞過他就好，不會主動攻擊人」、「雨傘節，不用管他，離開就好」、「雨傘是很膽小的物種，在野外遇到的傘都是看到人就跑」、「超毒雨傘節。」

對此，許富雄副教授說，從外觀上來看，這2條蛇應是雨傘節，2蛇彼此纏繞在一起，應該是為了爭奪資源、地盤，因而發生打架的行為。民眾若碰見的話，最好是相隔超過5公尺的距離，才不會受到波及。