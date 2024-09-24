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國道3死車禍！運將卡車內「大腿變形亡」　家人在日接噩耗急返台

▲▼國道1號南下237.5K死亡車禍，家屬到殯儀館認屍 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國道1號南下237.5K死亡車禍，鄭姓死者家屬到殯儀館認屍 。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

國道1號南下237.5K，昨（22日）深夜10時許發生一起3死1傷車禍，2輛自小客車高速碰撞，雙雙翻覆變形，2車都撞得面目全非，其中銀車駕駛廖女拋飛車外重傷慘死、同車的鄭男則受困車內不治。檢察官今（24日）會同法醫相驗遺體，鄭男阿姨表示，鄭男是多元計程車司機，家住嘉義，但家人都在日本，因此先由她代為處理後事。

▲▼國道1號南下237.5K死亡車禍，家屬到殯儀館認屍 。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方初步了解，廖女駕駛銀色自小客車載著鄭男(49歲)沿著國1往南行駛，行經237.5K處時，與另輛黑色自小客發生追撞翻覆，2車撞成一團鐵球，而廖女拋飛車外重傷慘死、同車的鄭男則半身困在車內不治；而另輛黑車內的22歲蕭男倒臥路中死亡、23歲邱男鎖骨骨折輕傷。

死者家屬今天下午現身殯儀館處理後事，其中鄭男阿姨表示，鄭為嘉義人，是多元計程車司機，由於母親及2位兄弟目前在日本，所以由阿姨先代為處理後事。至於為何當天會由廖女駕駛車輛，仍待警方進一步調查釐清。

據了解，經檢查鄭男頭部、胸部、腹部都有受到重創，且有安全帶勒痕，另外，大腿有變形狀況，死亡主因疑似多重傷。

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