嘉義義竹鄉打造失智友善空間　邀請民眾關心失智症

▲義竹鄉打造失智友善空間「記憶之屋」，邀請民眾關心失智症 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局響應國際失智症月，22日在義竹光榮社區舉行「鄉親鄉愛厝邊憶起來」失智友善園遊會，嘉義縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等人共襄盛舉，並為失智友善空間「記憶之屋」揭牌。

園遊會集結義竹社區商圈，邀請店家加入失智友善行列照護社區長輩；多元互動式衛教攤位包括長照資源、兒童篩檢、彩繪體驗、延緩失能協調體驗及高齡住屋防災住警器宣導，社區據點也展示長輩精心創作的作品。

衛生局指出，繼民雄、六腳、鹿草之後，選擇嘉義縣老年人口比率排名第3的義竹鄉作為第4處失智友善社區，累計至今共招募7132名友善天使(居民)及306家友善店家組織，打造溫暖的失智友善環境。

義竹鄉失智友善社區在社區長輩熟悉的空間打造「記憶之屋」，將長輩繪畫作品放入記憶之屋，入口處的火車頭畫上失智友善口訣「看問留撥」及長照1966宣導標語，讓路過民眾都能認識失智症。

縣長翁章梁表示，失智是長輩之間普遍會出現的現象，因此要向民眾推廣失智症的相關知識，讓民眾理解失智症無法痊癒，但可以透過多元方式緩解症狀，延緩惡化速度。

嘉義縣衛生局目前設置多處據點，提供失智症照護服務，如果民眾發現鄰居或是家人有疑似失智症狀，可向衛生所聯絡，衛生所將提供相關資源，邀請所有民眾一起關心失智症。

衛生局說明，每年縣府皆會積極安排巡迴定點篩檢，為65歲以上長者安排全方位篩檢，透過早篩檢早發現，針對疑似失智個案提供快速確診及後續個案管理，打在完善的在地化失智照護模式。