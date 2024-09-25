　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快刪！2款「熱門App」暗藏病毒　千萬部裝置受影響　

▲▼無他相機暗藏木馬病毒 。（圖／翻攝自Google Playg商店）

▲無他相機暗藏木馬病毒 。（圖／翻攝自Google Playg商店）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，安全研究人員發現多款熱門的 Android 應用程式遭到植入名為 Necro 的惡意軟體，這可能已經影響超過一千萬的裝置。這些受影響的應用程式包含舊版本的 Wuta Camera 和 Max Browser，其中 Wuta Camera 的下載量超過一千萬次，，而 Max Browser 已被從 Google Play 商店下架。

根據卡巴斯基的報告，Necro 木馬的主要威脅在於它能夠在不引起用戶注意的情況下執行多種惡意操作，如顯示隱形廣告、下載並運行任意檔案、安裝其他應用程式、開啟隱形網頁並執行 JavaScript 程式碼，甚至可能強迫用戶訂閱付費服務。這種惡意軟體利用隱寫術來隱藏其有效載荷，並透過遠端伺服器下載額外的模組，進一步增加了其攻擊範圍和危害性。

Necro 最初於 2019 年被發現，當時其隱藏在 CamScanner 這款文件掃描應用中，該應用後來聲明其問題源自一個名為 AdHub 的第三方廣告 SDK。新版本的 Necro 使用了更先進的隱寫術和混淆技術，這在針對行動裝置的惡意軟體中相當罕見。攻擊者可以利用受感染的應用程式進行大規模或有針對性的惡意更新。

除了在 Google Play 商店上架的應用外，這個木馬病毒也常出現在非官方網站上的熱門應用程式的修改版本，例如 WhatsApp、Spotify 和 Minecraft 的未授權版本。由於這些應用程式經常在非官方平台上提供下載，給病毒傳播提供了便利的途徑。

專家建議，Android 用戶應謹慎下載應用程式，儘量使用官方應用商店下載軟體，同時啟用 Play Protect 功能來定期掃描裝置上的應用程式，檢測並阻止潛在的威脅。此外，若已安裝受感染的應用，應盡快將其移除，並使用防病毒軟體進行掃描和清理，以保護個人資料和裝置安全。卡巴斯基在 2024 年 8 月至 9 月期間，全球範圍內已攔截超過一萬次 Necro 攻擊，受影響的國家包括台灣。

ET快訊
卓榮泰圓山宴請立委　聞賴清德下軍令笑而不答
明道認了：一開始不同意Alan　新娘陳喬恩反應曝
快訊／威震董座遭槍擊！四海幫大哥郝廣民聲押
鼻塞男「聞到惡臭」竟是罕見鼻癌
邰智源認了扛《木曜4》流量有壓力！　親曝未來走向
婆媳同住一屋簷下　人妻吐苦水：盼來換屋卻限貸

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快刪！2款「熱門App」暗藏病毒　千萬部裝置受影響　

直擊LG AI智慧工廠　「自動偵錯補貨」不良率降低3成

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務　蘋果、安卓淘汰機型公佈

iOS 18更新爆災情！Line頭像「女友變阿姨」　苦主喊：我媽變男的

iPhone 16「這一色」首週罕見降價　通訊行曝光「沙漠色」一機難求

果迷、3C 控瘋搶購，「遊豆腐2.0」米沃七合一Pro 無線快充行動電源，蘋果＆安卓手錶通用、效能CP值兼具

換iPhone電池好貴！快設定iOS 18「2大新功能」　助健康度延長

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

快刪！2款「熱門App」暗藏病毒　千萬部裝置受影響　

直擊LG AI智慧工廠　「自動偵錯補貨」不良率降低3成

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務　蘋果、安卓淘汰機型公佈

iOS 18更新爆災情！Line頭像「女友變阿姨」　苦主喊：我媽變男的

iPhone 16「這一色」首週罕見降價　通訊行曝光「沙漠色」一機難求

果迷、3C 控瘋搶購，「遊豆腐2.0」米沃七合一Pro 無線快充行動電源，蘋果＆安卓手錶通用、效能CP值兼具

換iPhone電池好貴！快設定iOS 18「2大新功能」　助健康度延長

中信金培養併吞實力　資本額要提高900億

正妹營養師曝「壽司熱量圖鑑」2調味讓卡路里飆升：熱量炸彈

《薩爾達傳說：智慧的再現》試玩會心得　腦洞大開的公主奇旅

「病符星」衝擊！5生肖淪受災戶　感情、事業、健康都有事

卓榮泰圓山宴請立委　聞賴清德下軍令笑而不答

劇組受到冒牌警察、疑似飛車黨干擾　導演拍懸案遭警扣留七小時

新光金董座喊「新新併有干擾」　要主管機關主持公道

替陳亭妃出氣「郭國文割稻尾」反被喊告！詹江村：我說的都是實話

全社會防衛韌性委員會召開前夕！ 賴清德：台灣不可能簽和平協議

王大陸、柯佳嬿引韓網友關注　B2上羅PD直播利特意外現身

琉球恐怖海盜船「船長室畫面曝」船員超怕：要跑7趟

3C家電熱門新聞

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

快刪！2款「熱門App」暗藏病毒

iOS 18更新爆災情！Line頭像「女友變阿姨」

iPhone 16「這一色」首週罕見降價

換iPhone電池好貴！iOS 18「2大新功能」快設定

免廣告更貴了！YouTube會員全球16國將漲價

果粉、3C控搶購高顏值行動電源

Tim哥蘋果發表會最大心得曝光

AI智慧工廠成勞力短缺新解方

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

羅技「破萬元滑鼠」暫無打算

iPhone 16「1夯色」顯黑！他開箱愣：手黃掉

更多熱門

相關新聞

美情報單位警告　川普面臨「伊朗暗殺威脅」

美情報單位警告　川普面臨「伊朗暗殺威脅」

美國前總統、共和黨總統候選人川普競選團隊表示，情報官員24日向川普通報來自伊朗的暗殺威脅，企圖在美國製造混亂，官員正盡力確保川普安全。

賀錦麗造勢前夕　競選辦公室深夜遭槍擊

賀錦麗造勢前夕　競選辦公室深夜遭槍擊

提升消防員火場救災安全南消第五大隊辦實地演練

提升消防員火場救災安全南消第五大隊辦實地演練

快訊／中共於黃海發射火箭！　飛經台灣防空識別區東部

快訊／中共於黃海發射火箭！　飛經台灣防空識別區東部

快訊／雨彈轟炸4縣市！氣象署急發大雷雨即時訊息

快訊／雨彈轟炸4縣市！氣象署急發大雷雨即時訊息

關鍵字：

病毒Android安全應用程式Necro

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

快訊／7-11開出4張千萬發票！買麵包就中大獎

統一發票7、8月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面