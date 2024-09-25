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川普陣營曝：美情報單位警告　川普面臨「伊朗暗殺威脅」

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 根據競選團隊，川普面臨來自伊朗的暗殺威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普競選團隊表示，情報官員24日向川普通報來自伊朗的暗殺威脅，企圖在美國製造混亂，官員正盡力確保川普安全。

根據《路透》，川普陣營聲明指出，「國家情報總監辦公室（ODNI）今天稍早向川普總統簡報伊朗暗殺他的真實且具體威脅，目的是破壞美國穩定，在美國製造混亂」。

聲明提到，情報官員已經確認，伊朗的威脅在過去幾個月內有所加劇，政府官員正努力保護川普，確保選舉不受影響。

川普後來在自家社群平台Truth Social發文指控，伊朗對他的生命構成重大威脅，雖然伊朗的行動並未成功，「但他們會再次嘗試」。

伊朗此前曾否認美國稱其干涉美國事務的指控，伊朗駐紐約聯合國代表團截至24日未對川普陣營說法發表評論；ODNI發言人則證實曾向川普進行相關簡報，但拒絕透露細節。

一名據稱與伊朗有關的巴基斯坦男子麥潛德（Asif Raza Merchant）於7月被捕，他被控密謀刺殺美國官員，動機是報復美國2020年暗殺伊朗革命衛隊高階將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），但他9月稍早拒絕認罪。知情人士透露，川普也是他的潛在暗殺對象之一，但尚未付諸行動。

川普7月13日在賓州造勢時遭到槍擊，9月中心在佛州打高爾夫球時也險遭攻擊，聯邦當局仍在調查，但目前無跡象表明伊朗參與這2起事件。

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