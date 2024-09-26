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客運撞行人！高風險黑名單加強稽查　未指差確認補助款最高扣百萬

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

▲台中東海大學女大生日前過馬路，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

2名東海大學女大生22日到台中市逛街，跨越行人穿越道時遭左轉的巨業客運撞上，釀1死1傷，交通部今到立法院進行行人交通安全改善等專案報告，指出已跟勞動部協商提高稽查家數，並提供高風險業者黑名單，客運駕駛轉彎通過斑馬線未落實指差確認，補助款最高扣減百萬元。

行人地獄再現，22日兩名東海女大生在台中行人穿越道遭巨業客運撞上卡車底，釀1死1傷。根據交通部統計，今年1月到6月30日死亡人數，整體死亡人數累計為1428人，較去年同期減少141人，下降9%，但行人死亡人數累計為183人，不降反升，較去年同期增加10人，成長5.8%。

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交通部今日前往立法院針對行人交通安全改善等議題專案報告，交通部報告指出，將持續辦理公路客運安全考核，與勞動部協商提高稽查家數，並由公路局提供違規較高風險業者名單供勞動部辦理專案查核。

針對客運業部分，交通部表示，已將路口停讓納入評鑑指標，並透過路口稽查確認未落實指差業者，持續督導改善。對於未停讓行人業者，將處罰扣減營運虧損補助款，每件違規折減補助10萬元、致人受傷者折減50萬元、致人死亡者折減100萬元；另外，路口停讓納入評鑑項目，評鑑成績將影響路線續營年限及全年補助款折減。

公路局針對九大運輸業業者已要求「行經路口左、右轉，無論有無看見行人，均請駕駛人暫停確認」，且將該違規列為優先裁罰項目之一，未停讓行人依規定應納入講習訓練，導正行為。

公路局表示，針對大型車駕駛轉彎通過行穿線時要指差確認，去年針對公車和客運業者推動落實，今年第三季則針對貨運駕駛宣導推動轉彎指差確認。

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