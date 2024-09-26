少年人行道險摔「滑板噴入快車道」　多車驚險閃過！警：可開罰

記者張君豪／台北報導

北市松山區民權東路三段24日下午有一未成年學生在該路段人行道上溜滑板代步，卻疑因操作不慎差點跌倒，滑板順勢滑進民權東路快車道上，包括機車、警車等多輛汽機車驚險閃過，所幸並未釀生車禍，驚險一瞬間全被路口監視器拍下。警方藉此案例呼籲，若民眾使用滑板、滑板車、直排輪需在公園、體育場等封閉場所以策安全，若違規在道路、人行道上使用恐遭開罰，釀生車禍恐背負刑責及賠償責任。

▲北市松山區一學生溜滑板跌跤、滑板噴入快車道險釀車禍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



松山警方當時派警力到場調查，瞭解為一少年於人行道上以滑板代步，卻差點跌倒，滑板噴入快車道，所幸後方車輛即時發現，未造成事故。警方呼籲：民眾使用滑板、滑板車、直排輪等休閒運動之器材、必須在河濱公園、體育場等封閉區域使用。





若類似意外造成交通阻礙、恐違反道路交通管理處罰條例78條「行人於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊、坐、臥、蹲、立等足以阻礙交通行為，可處新台幣500元罰鍰」，警方呼籲民眾遵守相關規範，以維護行人及車輛通行安全。

►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

