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社會 社會焦點 保障人權

少年人行道險摔「滑板噴入快車道」　多車驚險閃過！警：可開罰

記者張君豪／台北報導

北市松山區民權東路三段24日下午有一未成年學生在該路段人行道上溜滑板代步，卻疑因操作不慎差點跌倒，滑板順勢滑進民權東路快車道上，包括機車、警車等多輛汽機車驚險閃過，所幸並未釀生車禍，驚險一瞬間全被路口監視器拍下。警方藉此案例呼籲，若民眾使用滑板、滑板車、直排輪需在公園、體育場等封閉場所以策安全，若違規在道路、人行道上使用恐遭開罰，釀生車禍恐背負刑責及賠償責任。

▲北市松山區一學生溜滑板跌跤、滑板噴入快車道險釀車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市松山區一學生溜滑板跌跤、滑板噴入快車道險釀車禍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

松山警方當時派警力到場調查，瞭解為一少年於人行道上以滑板代步，卻差點跌倒，滑板噴入快車道，所幸後方車輛即時發現，未造成事故。警方呼籲：民眾使用滑板、滑板車、直排輪等休閒運動之器材、必須在河濱公園、體育場等封閉區域使用。

▲北市松山區一學生溜滑板跌跤、滑板噴入快車道險釀車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

若類似意外造成交通阻礙、恐違反道路交通管理處罰條例78條「行人於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊、坐、臥、蹲、立等足以阻礙交通行為，可處新台幣500元罰鍰」，警方呼籲民眾遵守相關規範，以維護行人及車輛通行安全。

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