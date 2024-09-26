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台鐵今年落軌35起　董座：高雄站設月台門「明年6月全功能測試」

▲▼台鐵董事長杜微（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微今到立法院交通委員會備詢。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵頻傳落軌事件，根據統計，今年8個月內已發生10起月台跳下事件、25件意外落軌，總共35起，另有12起入侵非月台的路線事件。台鐵規劃在高雄站試辦月台門，今年底前裝設一組展示機，明年6月全功能測試，再決定後續其他月台的推動。

台鐵死傷事件頻傳，除民眾闖越路線之外，也不乏月台落軌事件。根據台鐵公司統計，台鐵今年1月至8月發生10件月台蓄意跳下事件，釀7死3傷；月台意外落軌有25件，無死傷。另外，有12件侵入車站月台外路線事件，釀10死2傷。

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針對軌道月台旅客安全防護以及防範民眾入侵路線，台鐵董事長杜微今日前往立法院交通委員會報告時表示，台鐵公司持續進行各項改善措施，規劃113至114年持續於民眾侵入路線高風險路段推動圍籬及圍欄增設作業，計61.5公里，防範民眾闖入。

杜微指出，台鐵也已研議建置月台門的可行性，由於台鐵列車型式較多，月台門必須適用所有車種車門位置，故將先於高雄車站試辦，目前正辦理招標作業，預計113年12月底前裝設一組展示機，114年6 月全功能測試，決定後續月台推動。

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