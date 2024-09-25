花蓮社區關懷全面升級　新增誤餐加值費...每餐多補助20元

▲▼調整涵蓋業務費、志工相關費用、服務鐘點費，並新增「誤餐加值費」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了積極照顧花蓮縣內的長者，並應對物價上漲的挑戰，花蓮縣政府自113年度起，修訂了「花蓮縣建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合性實施計畫」，對相關補助經費進行大幅調整。此次調整涵蓋業務費、志工相關費用、服務鐘點費，並新增「誤餐加值費」，已於今年1月起正式實施。此調整係希望提升社區據點運作的穩定性及服務品質，同時鼓勵長者走出家門，積極參與社區活動。

縣長徐榛蔚強調，為了滿足長者對於在地老化的需求，此次特別針對據點的餐飲服務項目，新增「誤餐加值費」，將原本每人每餐補助由80元調升至100元。此舉將有效緩解據點因物價上升所面臨的餐食成本壓力，確保長者在參加據點活動期間，能享用到營養均衡的餐食。這不僅是對長者照顧的一大提升，更能強化據點的整體服務能力，讓更多長者受益於這項在地化且便利的服務，同時在社區參與中獲得更多支持與關懷。

花蓮縣政府表示，此次經費調整是基於近期物價波動、基本薪資調整及據點服務時數等多方面的考量。首先，業務費、服務鐘點費及設施設備費的提升，將有效減輕承辦單位的財務負擔，並有助於吸引更多單位投入據點服務，從而提供更即時且全面的社區化服務。此外，志工相關補助也同步提升，鼓勵更多居民參與志願服務，強化社區老齡化服務網絡，進一步擴展據點服務的能量與範圍。

此次補助經費的調整與新增「誤餐加值費」，不僅是對社區照顧體系的長期投資，也是對居民身心健康及生活品質的基本保障，也是適應社會變動的多元需求。期盼透過一系列的補助政策，並結合健康促進活動和共餐服務，據點將能夠提供更優質、更貼心的服務，滿足長者日益多樣化的需求。未來，縣府將持續關注高齡化社會的發展趨勢，並適時調整補助政策，確保資源的有效運用，實現長者活躍老化的目標。