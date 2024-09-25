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撐不住！日本國民零食二度漲價　網力挺新價格「還是很便宜」

日本國民零食,美味棒（圖／翻攝自@Umaemon_40th X）

▲日本國民零食「美味棒」。（圖／翻攝自@Umaemon_40th X）

記者洪菱鞠／綜合報導

不敵物價飛漲，日本國民零食「美味棒」也要漲價了！東京食品公司Yaokin宣布，從10月1日起，不含稅零售價格將從12日圓漲為15日圓，相當於每支新台幣3.3元。此次漲價引起日本網友的熱烈討論，但大部分人卻是力挺，對於這項決定表示理解。

「美味棒」是日本國民零食的代表，自1979年上市以來，一直以親民的價格和豐富的口味受到各年齡層喜愛，40多年來只賣10日圓，但在2022年1月，受到原物料及運費上漲等影響，業者首次調漲價格，從原本的10日圓提高到12日圓，然而，僅僅兩年多，價格再次上漲，每支售價將漲到15日圓，儘管只漲了3日圓，看起來不多，卻反映了通貨膨脹帶來的壓力。

Yaokin表示，面對原物料、人事、包裝、物流費用等成本不斷攀升，不得不進行價格調整，確保商品持續穩定供應，未來將繼續致力於生產美味、有趣、安心、安全的商品。

雖然美味棒漲價了，但15日圓的價格還是非常便宜，不少網友紛紛留言表示，「感謝業者的努力」、「會繼續買的，請別擔心」、「CP值還是超強」、「這點漲幅完全可以接受」、「美味棒能繼續存在最重要」，甚至還有人說「賣20日圓都沒問題」，顯示出美味棒在日本零食市場的重要地位。

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