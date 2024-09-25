羅廷瑋怕被罷免才棄權？　郭正亮要他別擔心：可找「2大咖」解惑

▲國民黨立委羅廷瑋為「棄權風波」出面道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院程序委員會藍白黨團聯手擋下總預算案，但國民黨立委羅廷瑋卻投出棄權票，引起藍營支持者不滿，羅廷瑋今（25日）先是發文致歉，又在藍委王鴻薇、羅智強陪同下出面鞠躬道歉，表示未來會當個勇敢的國民黨立委。對此，前立委郭正亮表示，如果羅廷瑋憂慮被罷免，就該跟黨內前輩討論，當初羅因為這波台中「藍白合」成功當選，所以回到本源詢問意見，可以找台中市政府顧問蔡壁如、台中市長盧秀燕幫忙解惑，不用整天患得患失。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，如果羅廷瑋憂慮被罷免，就該跟黨內資深前輩討論民進黨會怎麼做，更何況台中市最可能被罷免的立委是顏寬恒，民進黨不會只在台中罷免1、2個人，而是遍地開花，罷免會鎖定的只有「3種人」，第一「出事情的」、第二「得票接近的」、第三「仇恨值特別高的」。

郭正亮認為，羅廷瑋這次投了棄權票，綠營會說「良心發現」，現在選擇道歉收回決定，綠營又會罵「不成熟的政治工作者」，不管怎麼做，外界都有話說，政治很無情，而且是風險最高的行業，如果對手意識到你「害怕這個」，以後每次碰到問題，都會來戳你的傷口。

郭正亮建議，所以在政治道路上，羅廷瑋要更有膽識、更成熟，有些心結打不開，就找人討論，這件事，就應該打電話給當初幫助他的盧秀燕。如果羅廷瑋無法克服問題，政治路會相當辛苦，立委跟議員不太一樣，立法院常常都是黨對黨的對決，政治人物一定要有膽識。

郭正亮指出，現在是羅廷瑋的第一屆，過去曾經跟他同台過，知道他很珍惜這個位子，從基層出身，當過里長、市議員一路爬上來，當初因為這波台中「藍白合」才成功當選，所以一定要知道自己是怎麼當選的，回到本源詢問意見，例如台中市政府顧問蔡壁如、台中市長盧秀燕，可以問問他們意見，他們都願意幫忙解惑，不用整天擔心，患得患失，從政之路只會很辛苦。

最後，郭正亮強調，送羅廷瑋一句邱吉爾的名言「從政的第一品質就是勇氣」，如果政治人物不敢做自己，那隨時會被威脅利誘。

▼台中市長盧秀燕過往陪同羅廷瑋掃街拜票。（圖／ETtoday資料照）