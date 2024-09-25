不是淡水、九份　全台「最強老街」是它！上半年吸962萬人造訪

▲鹿港老街是今年上半年最強老街。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有許多知名老街，像是淡水、九份老街等等，去年全台最夯的則是高雄的「旗山老街」。不過，根據觀光署最新資料統計，最強老街又換一條當家，那就是位在彰化的「鹿港老街」，光是上半年就吸引962萬人次造訪，是第二名旗山老街的兩倍，Google評論則有4.4星，評價相當高。

觀光署近日公布遊憩據點人次統計，在全台老街部分，今年1～6月最多人去的是「鹿港老街及周邊地區」，有962萬人次造訪；接下來是去年黑馬「旗山老街」，造訪人次約為408萬。三、四、五名則分別是「大溪老街（約341萬人次）」、「淡水老街（約214萬人次）」、「九份老街（185萬人次）」。

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另外，查看鹿港老街的Google評論，可以看到評論多達3.7萬則，平均獲得4.4顆星，幾乎都是好評。就有網友直讚，「真的是個充滿魅力的地方。老街保留了昔日的風貌，漫步其中，彷彿穿越回到了過去的時光」、「古色古香的老街巷內彷彿穿越時空，部分有特色的店家也值得進去逛逛。」

除了充滿歷史感的傳統建築，遊客也喜愛當地美食，「鹿港老街上，有許多好吃的小吃，比如麵線糊、鹿港市場300多年的手工燕餃肉丸水丸骨頭肉，還有市場外的小時候的冰與碗粿與肉圓」、「很多傳統美食，吃的、用的、喝的店家很多，很好玩，還有天后宮可以拜拜，穿梭在古色古香的巷弄內，人潮洶湧。」