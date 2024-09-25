參加道安講習大膽掛假車牌！苦主剛好現身　監理站當場抓包

▲這輛皮卡懸掛假車牌遭移送。（圖／彰化監理站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名車主接到一張違規罰單，發現車牌遭冒用，9月20日到彰化監理站要換新車牌，有一名男子也開車前往監理站要參加道安講習，正巧2車主將車皆停在平面車場，2輛皮卡都是白色、同型號，連車牌也一樣，監理站人員查覺到其中一輛肯定是懸掛偽造車牌，隨即通報轄區派出所，將假車主通知到案，警詢後涉依偽造文書罪移送法辦。

彰化監理站站長黃建興表示，當日民眾開車前來辦理換牌臨時檢驗後，將車輛停放於停車場時，遭本站察覺兩輛相同款式與顏色車輛竟懸掛同一車牌號牌，經再比對車身號碼與號牌防偽設計，證實其中一台為懸掛他人車牌號碼之偽造車牌（參加道安講習者）。

黃建興呼籲，民眾切勿以身試法，如涉及使用偽造號牌行駛道路情事，除依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰新臺幣10,800元，另製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。

彰化監理站強調將持續請同仁於辦理車輛異動時加強查核號牌真偽、積極防堵偽造號牌矇混闖關。同時針對網站販售偽造車牌派員加強巡檢，巡獲資訊將提供警方溯源查緝上游犯罪集團，監警攜手合作、打擊非法。