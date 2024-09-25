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美副總統辯論將登場！　民調：范斯支持度不如華茲

▲▼ 共和黨副總統候選人（JD Vance）、民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）。（圖／路透）

▲ 范斯與華茲下周將舉行辯論。（圖／路透）

文／中央社

根據今天公布的民調，俄亥俄州聯邦參議員、共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）在選民中的受歡迎程度，不如民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）來得高。

隨著兩人準備參加下週的副總統辯論，美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）民調顯示，民主黨人中對華茲與副總統賀錦麗（Kamala Harris）持正面看法的選民，比共和黨人中對范斯與前總統川普持正面看法的人還多。

范斯不如華茲受歡迎

民調顯示，對范斯持負面觀感的選民，遠遠超過對他持正面看法的比率。約有一半的登記選民對范斯有點或非常沒有好感，高於7月底的4成左右；對他有點或非常有好感的人約有1/4，有相同比率的選民因了解不多而無法表態。

對比之下，華茲較受選民歡迎。約3成選民對華茲持負面觀點，約4成選民對他有正面看法，約3成選民因了解不夠多而無法表態。

華茲男女選民通吃

民主黨候選人往往獲得較多女性支持，而共和黨人往往較受男性青睞。這樣的差距在賀、川的支持率數據上清楚可見，但無論是男女選民，華茲都比范斯更受喜愛。

民調顯示，約4成男性與女性選民對華茲持正面看法，而對范斯持正面看法的男性選民約有3成，女性選民中約有1/4。

在60歲以上選民中，華茲人氣也勝過范斯。這個群體中，半數選民對華茲有點或非常有好感，而對范斯持有好感的比率為3成。

在非裔與女性選民中　華茲支持度略輸賀錦麗

儘管在部分領域勝過范斯，但在一些關鍵民主黨群體中，華茲仍必須加把勁拉攏選民。約3/4的非裔成人對賀錦麗有好感，而對華茲有好感的比率約為一半。（譯者：張曉雯／核稿：陳昱婷）

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