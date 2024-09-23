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大翻盤！賀錦麗「民調領先5％」勝川普　好感度暴增16個百分點

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗以49％的支持度勝過川普的44％。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將在11月登場，最新民調顯示，民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）以49％的支持度勝過共和黨參選人、前總統川普的44％，且選民對賀錦麗的好感度，也比7月時的民調大幅增加16％。

根據《路透社》報導，國家廣播公司新聞網（NBC News）公布的最新民調顯示，賀錦麗以49％勝過川普（Donald Trump）的44％，領先5個百分點。川普在今年7月總統拜登退選前的民調中，以45％領先2個百分點。

值得注意的是，賀錦麗在7月的民調中，選民對其的好感度為32％，短短2個多月大幅增加16個百分點至48％，創下2001年911事件後，NBC調查前總統小布希（George W. Bush）好感度大增以來的最大增幅紀錄。

不過，在這次的民調中，川普的好感度也從7月的38%，略增2個百分點至40％。

另一項CBS新聞民調也顯示，賀錦麗以52%的支持度，勝過川普的48%；這些結果大體上與其他近期全國民調一致。

►拜登沒關麥克風！　直接脫口「中國正咄咄逼人測試我們」
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►賀錦麗邀二次辯論　川普拒邀約：已經太遲了

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