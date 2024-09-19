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美共和黨111名前官員挺賀錦麗　批川普不適合再任總統

▲總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

文／中央社

「紐約時報」報導，111名美國共和黨前官員今天發表公開信，表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，並批評共和黨同僚川普「不適合再擔任總統」。

根據「紐約時報」（The New York Times），這些共和黨人在信中強調，他們也許在許多議題方面「與賀錦麗（Kamala Harris）意見不同」，但川普（Donald Trump）展現了「危險的特質」。

信中提及：「作為總統，他（川普）引起政府每日混亂，稱讚我們的敵人，削弱我們的盟友，把軍隊政治化，並貶低我們的退伍軍人，將個人利益置於美國利益之上，背叛了我們的價值觀、民主和這個國家的建國之本。」

這封公開信還譴責，川普煽動2021年1月6日美國國會山莊暴動案，意圖在選舉失敗後繼續掌權，「他違反了就職誓言，給我們國家帶來危險」。

根據上述公開信，這些共和黨人包括曾在前總統雷根（Ronald Reagan）、老布希（George H. W. Bush）、小布希（George W. Bush）及川普政府服務的前國安及外交官員，還有前共和黨國會議員。

其中有些共和黨人曾在白宮、美國國防部、財政部、國務院、司法部、國土安全部、商務部及其他機構和國會服務。

在此之前，小布希政府時期共和黨籍前副總統錢尼（Dick Cheney）及他的女兒麗茲（Liz Cheney）已雙雙表態將投給賀錦麗。

此外，已有超過200名曾為小布希，2008年共和黨總統候選人馬侃（John McCain）及2012年共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）效力的共和黨人表態支持賀錦麗。

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