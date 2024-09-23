泰勒絲號召力驚人！　美選「18歲首投族」登記激增50％

▲美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在IG貼文表態力挺民主黨候選人、副總統賀錦麗，並呼籲粉絲前往投票。隨著各州陸續開放提前投票，泰勒絲的公開喊話似乎奏效，最新統計顯示，上週的「全國選民登記日」有超過15萬人登記成為選民，創下史上最高的單日登記人數。

根據USA TODAY報導，美國各州從上周起續開放提前投票，最新統計顯示，在17日的「全國選民登記日」（National Voter Registration Day）中，有超過15萬人透過官方網站Vote.org登記為選民，創下有史以來最高單日登記人數。

此外，今年選民登記中，年輕族群的比例顯著上升；有81%的新登記選民年齡在35歲以下，18歲首投族的參與度增幅最大，佔當天新增登記人數的11%，較4年前同期增長了53%。

泰勒絲在10日總統辯論會結束後，發文力挺賀錦麗（Kamala Harris），並在Instagram限時動態中附上Vote.org網址，呼籲選民登記提早投票。官方數據顯示，在登記日前的一週內，有33萬7226人點擊她的連結進入其所在州的選民登記網站。

Vote.org 執行長海利（Andrea Hailey）表示，今年18歲首投族的數量明顯激增，不僅反映了年輕人對政治參與的關心，也為未來的民主選舉文化奠定基礎。