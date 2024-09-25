數位+永續讓台中好宜居　中市府辦理智慧城市與淨零論壇

▲市府數位治理局攜手自然科學博物館舉辦「台中智慧城市與淨零轉型論壇」，邀請國內產官學研專家學者探討數位時代如何實踐淨零碳排。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市多次被媒體譽為全台最宜居的城市，不斷移入的新台中人，讓台中市人口正式突破285萬人，坐實全台「最幸福城市」。市長盧秀燕積極打造智慧城市，市府數位治理局24日攜手自然科學博物館舉辦「台中智慧城市與淨零轉型論壇」，邀請國內產官學研專家學者探討數位時代如何實踐淨零碳排。

副市長鄭照新表示，市府為了維護這座幸福城市，在低碳永續和數位發展也不遺餘力，台中成功「淨零轉型」，大力發展低碳交通設施，如Youbike從300站增至1300多站、電動公車成長至280台、太陽光發展也達4倍增目標，超過一部燃煤機組的發電量，有效促進城市綠色能源轉型。

▲市府數位治理局攜手自然科學博物館舉辦「台中智慧城市與淨零轉型論壇」，邀請國內產官學研專家學者探討數位時代如何實踐淨零碳排。（圖／記者游瓊華翻攝）

鄭照新指出，數位局為了近一步推動跨界合作，舉辦「台中智慧城市與淨零轉型論壇」，邀請中信金融管理學院教授兼AI人工智慧金融研究中心執行長孫大千、BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛、環境保護局長陳宏益、國立自然科學博物館長焦傳金，分享在雙軸轉型下如何推動產業佈局創新，以及2050淨零碳排目標的策略與成效，確保在氣候變遷的挑戰下，台中市能永續發展。

數位治理局長林谷隆強調，台中市在數位轉型與智慧城市發展也有豐富成果，其中數位市民平台《台中通》下載次數已突破246萬次，市府透過平台提供便捷的市政服務與便民措施，有效減少紙張的使用和交通成本，降低民眾洽公碳足跡，體現台中推動數位轉型與淨零轉型是相輔相成。

▲副市長鄭照新表示，市府為了維護這座幸福城市，在低碳永續和數位發展也不遺餘力。（圖／記者游瓊華翻攝）