　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬籍男搭車猛滑手機不看景...小黃運將起疑報警！果然抓到車手

▲▼ 計程車運將識破詐騙集團車手通知警方逮人獲獎 。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

▲警方頒獎給計程車運將。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警第一分局日前接獲一名熱心司機報案，稱於超商載送到一名疑似詐騙集團車手欲乘車前往下一間超商收取詐騙款項，警方接獲通報緊急前往目的地超商埋伏，現場逮捕一名外籍取款車手，並及時攔獲婦人遭假投資詐騙款項30萬元。

▲▼ 計程車運將識破詐騙集團車手通知警方逮人獲獎 。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

▲詐騙集團車手搭車不看窗外景，一直滑手機被計程車運將識破 。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

警方表示，該名車手為馬來西亞籍，網路上求職遭詐騙集團利用來台打工，替詐騙集團向被害人收取詐騙所得。好在當時外籍男子乘坐的計程車司機觀察力極為敏銳，當天發現外籍男自稱來旅遊，上車後卻頻頻低頭滑手機，對窗外景色毫不在意，且上車地點在超商，欲搭往的目的地亦為超商地址，司機見外籍男子不停透過手機疑似在與他人聯繫，該些舉動讓司機更覺得可疑，當下立即通報警方前往查證。

▲▼ 計程車運將識破詐騙集團車手通知警方逮人獲獎 。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

嘉義市第一分局偵查隊接獲通報後，派遣3名便衣刑警提前到超商周圍埋伏，果然發現司機通報之外籍男子，警方上前盤查該名外籍男子時，在男子身上查獲與詐團聯繫的智慧型手機1支、工作證、空白存款單等，過了不久一名神色慌張的被害婦人到現場，警方交叉比對後發現該婦人就是詐團的目標，婦人本欲到超商交付30萬元現金給自稱業務員的車手，好在警方趕在婦人交付款項前及時攔阻。

▲▼ 計程車運將識破詐騙集團車手通知警方逮人獲獎 。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

婦人事後也在警方協助下完成報案，對警方及熱心司機表示感謝。而警方對於司機的善舉也依「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」頒發檢舉獎金予熱心司機，再由第一分局警友辦事處加碼頒發禮券表達對熱心司機的感謝。

嘉義市政府警察局第一分局偵查隊提醒民眾，「網路投資詐騙猖獗，面交現金就是詐騙!」，請民眾勿輕信他人操作網路投資，有疑慮可撥打165反詐騙專線，警方更秉持強勢執法決心，全力打擊詐騙！

 
ET快訊
爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！
大谷刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗
日吞10顆保健品　林襄身體出狀況...應援力不從心
只有今天！　大杯珍珠鮮奶茶買1送1
4月大女嬰活活餓死　31歲母離家8天行蹤曝
國防部長官邸位於「梅莊營區」　憲兵火力最強！政經中樞
快訊／闖卡拉OK連轟數槍！　3人中彈
小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長衝擊：台灣孩子怎麼了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上市公司主管妻協尋「短裙黑絲妹」　女部屬申訴遭偷拍竟被調職

獨／World Gym再爆爭議！已賠錢解約又接欠費通知　台中男怒了

應召站攬客辣嗆「不接待傻逼」　他上工4天就被抓

桃園觀音農場成毛孩墳場「殺犬賣狗肉」　動保處緊急救回28隻

囂張！「王水煉金」強酸排山林　扣7千萬黃金半成品4人收押

獨留4月大女嬰活活餓死　狠母8天行蹤曝...回娘家過夜還開心聚餐

東海女大生遭公車撞死　學生重回路口批市府：忘了2年前的承諾

快訊／基隆驚傳槍響！3嫌闖卡拉OK連轟數槍　3人中彈送醫

國道3死網友爆料！討債者從西螺市區一路追+毒駕　警方回應了

比熊放風竟咬鄰居濺血！女飼主喊冤「沒看到狗咬到人」被起訴

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

上市公司主管妻協尋「短裙黑絲妹」　女部屬申訴遭偷拍竟被調職

獨／World Gym再爆爭議！已賠錢解約又接欠費通知　台中男怒了

應召站攬客辣嗆「不接待傻逼」　他上工4天就被抓

桃園觀音農場成毛孩墳場「殺犬賣狗肉」　動保處緊急救回28隻

囂張！「王水煉金」強酸排山林　扣7千萬黃金半成品4人收押

獨留4月大女嬰活活餓死　狠母8天行蹤曝...回娘家過夜還開心聚餐

東海女大生遭公車撞死　學生重回路口批市府：忘了2年前的承諾

快訊／基隆驚傳槍響！3嫌闖卡拉OK連轟數槍　3人中彈送醫

國道3死網友爆料！討債者從西螺市區一路追+毒駕　警方回應了

比熊放風竟咬鄰居濺血！女飼主喊冤「沒看到狗咬到人」被起訴

重溫猛獅三連霸王朝　潘威倫29日引退儀式邀25位昔日戰友見證

SOGO大巨蛋「最美地下街」9／26開幕　bhc CHICKEN台首店開幕時間曝光

上市公司主管妻協尋「短裙黑絲妹」　女部屬申訴遭偷拍竟被調職

立委控7千萬顆即期進口液蛋上網標售　畜產會：均在效期內

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

品冠暫拋官司陰影紐約開唱！　華爾街旅遊被粉絲認出

王瞳過馬路險遭撞「被他一把推走」　曾智希目睹全程轉身離開！

社區大廳見識「竹科太太」炫耀嘴臉！工程師傻了：散發裝B感

獨／World Gym再爆爭議！已賠錢解約又接欠費通知　台中男怒了

大谷翔平刷新94年隊史長打紀錄　道奇遭教士「再見三殺守備」落敗

社會熱門新聞

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

即／高雄4月大女嬰遭活活餓死！單親媽收押

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

桃園人妻竟是「屠夫」　夫大義滅親舉報

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

最後對話曝！屏東18歲高職生失聯　連撥3電話沒人接

男大生赴陸失聯　母：台灣人賣台灣人

國道3死轉刑案偵辦　2警病房外戒護畫面曝

桃園人妻淪「殺狗屠夫」黑歷史曝！　小學兒目睹媽媽殺狗

更多熱門

相關新聞

屏東高職生失聯！新學期未到校遭「視為休學」

屏東高職生失聯！新學期未到校遭「視為休學」

學生受利誘出國賺高薪又一樁！除了上月底失聯的應屆畢業男大生郭宇軒外，屏東還有一名18歲阮姓高職生也傳出失聯，經警方查詢手機定位，發現阮男最後出現在緬甸KK園區。巧合的是，這兩名男學生高中都就讀於高雄中山工商，校方對此表示，阮姓同學於新學期未到校且未完成註冊手續，校方已郵寄通知，然而根據法規，未於期限內回校辦理手續，視為休學。

詐騙帳戶刷卡付車資　台南運將險成詐欺共犯

詐騙帳戶刷卡付車資　台南運將險成詐欺共犯

苗栗女遭騙36萬怕挨罵到台中報案　警跨縣逮2車手

苗栗女遭騙36萬怕挨罵到台中報案　警跨縣逮2車手

詐團約恆春轉運站面交現金　警扮旅客逮車手

詐團約恆春轉運站面交現金　警扮旅客逮車手

大阪射擊遊戲花5000元當小丑！A賞後竟有「透明平台」

大阪射擊遊戲花5000元當小丑！A賞後竟有「透明平台」

關鍵字：

計程車運將詐騙

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面