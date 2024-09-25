馬籍男搭車猛滑手機不看景...小黃運將起疑報警！果然抓到車手

▲警方頒獎給計程車運將。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉市警第一分局日前接獲一名熱心司機報案，稱於超商載送到一名疑似詐騙集團車手欲乘車前往下一間超商收取詐騙款項，警方接獲通報緊急前往目的地超商埋伏，現場逮捕一名外籍取款車手，並及時攔獲婦人遭假投資詐騙款項30萬元。

▲詐騙集團車手搭車不看窗外景，一直滑手機被計程車運將識破 。（圖／嘉義市警局第一分局提供）

警方表示，該名車手為馬來西亞籍，網路上求職遭詐騙集團利用來台打工，替詐騙集團向被害人收取詐騙所得。好在當時外籍男子乘坐的計程車司機觀察力極為敏銳，當天發現外籍男自稱來旅遊，上車後卻頻頻低頭滑手機，對窗外景色毫不在意，且上車地點在超商，欲搭往的目的地亦為超商地址，司機見外籍男子不停透過手機疑似在與他人聯繫，該些舉動讓司機更覺得可疑，當下立即通報警方前往查證。

嘉義市第一分局偵查隊接獲通報後，派遣3名便衣刑警提前到超商周圍埋伏，果然發現司機通報之外籍男子，警方上前盤查該名外籍男子時，在男子身上查獲與詐團聯繫的智慧型手機1支、工作證、空白存款單等，過了不久一名神色慌張的被害婦人到現場，警方交叉比對後發現該婦人就是詐團的目標，婦人本欲到超商交付30萬元現金給自稱業務員的車手，好在警方趕在婦人交付款項前及時攔阻。

婦人事後也在警方協助下完成報案，對警方及熱心司機表示感謝。而警方對於司機的善舉也依「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」頒發檢舉獎金予熱心司機，再由第一分局警友辦事處加碼頒發禮券表達對熱心司機的感謝。

嘉義市政府警察局第一分局偵查隊提醒民眾，「網路投資詐騙猖獗，面交現金就是詐騙!」，請民眾勿輕信他人操作網路投資，有疑慮可撥打165反詐騙專線，警方更秉持強勢執法決心，全力打擊詐騙！